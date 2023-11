Robo de identidad a hispano termina en deuda por miles de dólares

PHOENIX- Las llamadas telefónicas lo tenían acorralado, y asegura le pedían que pagara lo acordado en un préstamo por miles de dólares, es el caso de un hispano que detalló cómo fue acosado por un dinero que nunca solicitó al banco.

Los problemas comenzaron hace dos semanas cuando el crédito de Victor Muñoz apareció una dirección de Tonapah. Victor aseguró que llamó a Goodleap, una institución financiera y le dijeron que con el préstamo de 100 mil dólares había solicitado compró un terreno, y se había retrasado tres meses con los pagos por lo que debía de ponerse al día para no recibir penalidades.

“Le dije al prestamista yo no puedo hacer ningún pago porque yo no saque el préstamo aparte el lote no es mío, si me estás dando la deuda, pero yo no tengo con que pagártelo, así me des acceso de pago yo no te voy a pagar nada”, comentó Victor.

Telemundo Arizona acudió a la dirección en Tonopah. Víctor asegura que Daniel Ávila, es un desconocido que, según él lo involucro en un préstamo por que supuestamente ambos habían firmado la documentación a la hora de hacer el préstamo, algo que Víctor nunca hizo. Telemundo Responde localizó a Daniel Ávila.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, en el 2022 hubo más de 1,107,209 reportes de robo de identidad en el pais, Víctor por su parte asegura haber perdido su cartera con todos sus documentos importantes en el 2021.

Víctor llamó a Telemundo Responde que ayudó en el proceso a seguir para limpiar su nombre y prevenir que su identidad vuelva a ser robada.

Las autoridades recomiendan que nunca se debe de traer consigo documentos importantes como permiso de trabajo o seguro social y así evitar caer en las garras de delincuentes. Si usted tiene un caso le invitamos a llamar a nuestra línea de ayuda al 1-855-327-5829.