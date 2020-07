Advertencia por inundación repentina en condados de Pima y Pinal

TUCSON- El departamento de bomberos informa que está respondiendo a múltiples rescates rápidos por inundaciones. Autoridades recomienda a los conductores no arriesgarse si se encuentra en zonas demasiado profundas o con acumulación de agua.

Consulta el radar interactivo y el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional en Tucson ha emitido advertencias de inundaciones repentinas para partes de los condados de Pima y Pinal.

Guía del Monzón 2020

Los lugares con riesgo de inundación incluyen Tucson, Marana, Catalina, Oro Valley, Saddlebrooke, Casas Adobes, Drexel Heights, Flowing Wells, Tanque Verde, Mount Lemmon / Summerhaven, Sabino Canyon Recreation Area, Catalina Foothills, Catalina State Park y Seven Falls.

Las siguientes carreteras están experimentando cierres relacionados con las inundaciones: Overton Road at the CDO Wash y Overton Road east of La Cholla and west of Verch Way