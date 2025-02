Rescatan a hombre de incendio en casa en el norte de Phoenix

PHOENIX- Un hombre fue rescatado de un incendio en una casa en el norte del valle la mañana de este viernes, de acuerdo con el Departamento de Bomberos.

El incendio ocurrió en una casa cerca de 35th Avenue y Cactus Rd. Al llegar al lugar, los equipos encontraron fuertes llamas, humo proveniente del interior de la estructura y a un hombre inconsciente en un dormitorio.

Los bomberos sacaron al hombre y lo llevaron a un lugar seguro para después trasladarlo al hospital en condición estable. También fueron rescatados dos gatos y dos perros.

El hombre fue llevado al hospital en condición estable.

Firefighters have rescued an elderly man from a house fire near 35th Ave & Cactus Rd. Crews arrived to find heavy flames and smoke coming from the interior of the structure. The patient has been transported to the hospital in stable condition. pic.twitter.com/2TEzIKhHsF