Reportan accidente aéreo entre dos jets en la pista del aeropuerto de Scottsdale

SCOTTSDALE- Autoridades reportan un accidente aéreo al llegar a la pista 21 del aeropuerto de Scottsdale.

Un jet se salió de la pista después de aterrizar y se estrelló contra jet comercial en la rampa del Aeropuerto Municipal de Scottsdale en Arizona alrededor de las 2:45 p. m.

No sabemos cuántas personas estaban a bordo. La Administración Federal de Aviación está deteniendo temporalmente los vuelos al aeropuerto.

El departamento de bomberos se encuentra en el lugar evaluando la situación.

La pista del aeropuerto de Scottsdale se encuentra cerrada en estos momentos. Se espera una actualización pronto.

