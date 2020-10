Recomendaciones para celebrar Halloween en condado Pima

PIMA- El Departamento de Salud del condado Pima pide a las familias a tener un plan para divertirse en este Halloween para evitar contagios del coronavirus.

Además de organizar actividades de Halloween en línea o realizar actividades en automóviles, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Si va a repartir dulces, al aire libre en lugar de hacerlo en la puerta u otros espacios cerrados. Evite el contacto directo con los menores, prepare una mesa con golosinas empaquetadas para que las tomen los niños. Evite que grupos de niños y otras personas se agrupen manteniendo los adornos lejos de donde caminan las personas. Asegúrese de usar cubrebocas mientras esté afuera.

Para adultos: traiga desinfectante de manos. Procure mantener una distancia de seis pies de los demás. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de comer dulce. Manténgase usted o cualquier integrante de su familia en casa si están enfermos.

Para los que van a pedir dulces: haz que una máscara de tela forme parte de su disfraz. Las máscaras de disfraces no son un sustituto adecuado de una máscara de tela. No use una máscara de disfraz que cubra su boca o nariz sobre una máscara de tela. Puede dificultar la respiración. Manténgase al menos a seis pies de distancia de otras personas que no vivan con usted. Dé a los demás tiempo y espacio para moverse de un área antes de acercarse.