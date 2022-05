Realizan colecta de fórmula para bebés para aliviar escasez en Arizona

PHOENIX-Earnhardt Auto Centers en asociación con St. Vincent de Paul y Arizona Mommies están organizando una colecta de fórmula para bebés para ayudar a aliviar la escasez en el estado.

Se pide a la comunidad que done fórmula que no necesite ni use.

La campaña se realizará del 16 al 30 de mayo. Se pide al público a revisar sus alacenas y revisar que los productos de fórmula estén sellados y no caducados.

La FDA anunció que permitirá que Abbott Nutrition venda algunas de sus fórmulas "a las personas que necesiten suministros urgentes y vitales de ciertas fórmulas especiales y metabólicas, sobre una base de caso por caso.

Para encontrar donde realizar la entrega, consulta una lista de lugares en NoBull.com.

Para aquellos que buscan ayudar de otra forma, también se aceptarán toallitas y pañales para bebés.

Considera esta una oportunidad para deshacerte de productos que tienes en casa y ya no necesitas.

Madre en Tucson explica su recorrido en busca de un producto necesario para su hijo.

