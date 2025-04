Reacciones en Phoenix a la muerte del papa Francisco

El papa Francisco falleció este lunes, 21 de abril de 2025, y la comunidad en Phoenix reaccionó a la triste noticia.

Es el caso del Obispo John Dolan, de la Diócesis de Phoenix, quien envió estas palabras tras la muerte del pontífice.

Con profundo dolor, pero con una esperanza inquebrantable en la Resurrección, lamentamos el fallecimiento de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Pastor del mundo, fue un hombre que escuchó, realmente escuchó, no solo a los fieles de la Iglesia, sino a personas de todas las religiones y buena voluntad. Nos recordó que incluso quienes no tenían fe en Dios podían ofrecer sus amables pensamientos, y los recibió con humildad.

El Papa Francisco fue un hombre de acompañamiento, que caminó junto a los pobres, los marginados, los migrantes, los refugiados y los desplazados. Su corazón siempre estuvo con quienes viven en las periferias y abogó incansablemente por su dignidad y sus derechos. Su más reciente Sínodo sobre la Sinodalidad proporcionó una hoja de ruta para el futuro de la Iglesia, una hoja de ruta basada en el encuentro y la escucha. «Todos, todos, todos», decía; todos pertenecen a la conversación, porque la Iglesia es el hogar de todos.

Me conmovió especialmente su profunda preocupación por los oprimidos, los más pobres entre los pobres y quienes luchan con problemas de salud mental. Su testimonio del amor y la misericordia de Cristo trajo esperanza a tantos que se sentían olvidados. En un momento en que la Iglesia corría el riesgo de replegarse sobre sí misma, el papa Francisco fue la esperanza justa, llamándonos a recuperar nuestro espíritu de diálogo ecuménico e interreligioso. Retó a los líderes mundiales, a los ricos y a la clase media a no perder nunca de vista el imperativo moral del Evangelio: «Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes». A los obispos y sacerdotes, les instó a rechazar el clericalismo, llamándonos, en cambio, a ser verdaderos pastores, cercanos a la gente, con «olor a oveja». Él mismo vivió este llamado, extendiendo la mano con ternura y compasión a todos los hijos de Dios. Ahora, en este Año Jubilar de la Esperanza, escuchamos su voz una vez más: No desesperen. La esperanza en Dios no decepcionará. Incluso en un mundo desgarrado por la agitación y la desesperanza, su vida y su mensaje nos recuerdan que nuestra esperanza en Cristo nunca es en vano.

Por un hombre que dedicó su vida a la esperanza en Cristo, el Redentor del mundo, ofrecemos ahora nuestras oraciones y pensamientos, confiando en que nuestro Pastor Celestial levantará a este digno siervo sobre sus hombros y lo llevará a la alegría eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén.

Por su parte, la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego se unió al sentimiento de los católicos con este mensaje:

“Quiero ofrecer mis más sinceras condolencias a la comunidad católica de Arizona, de casi 2 millones de personas”, dijo Gallego. “El Papa Francisco fue más que la cabeza de la Iglesia Católica; fue un defensor inquebrantable de los derechos humanos durante toda su vida y un ejemplo ejemplar de cómo usar la propia vida para hacer el bien. Qué profunda pérdida para alguien que se dedicó a hacer que los demás se sintieran bienvenidos y queridos. Somos un mejor pueblo gracias a sus obras y hechos”.

Así mismo, la organización Católicos por la libertad de decidir dijo:

Es innegable que el Papa Francisco impulsó a la Iglesia en una serie de temas cruciales, llamando la atención sobre el cambio climático y la desigualdad económica de una manera diferente a la de sus predecesores. Disminuyó las tensiones con las hermanas católicas en Estados Unidos y allanó el camino para una mayor participación de las mujeres en la Iglesia, especialmente en su Sínodo sobre la Sinodalidad. Es un profundo testimonio de su fe que sirviera a la Iglesia durante nuestro Tiempo Santísimo, solo para fallecer el día después de Pascua.

Logró todo esto a pesar de la oposición sin precedentes y sin principios de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y algunos líderes políticos estadounidenses, lo que hace que su trabajo sea aún más impresionante. Para muchos de nosotros, el Papa Francisco encarnó una Iglesia humilde y capaz de cambiar.

Al mismo tiempo, el Papa Francisco no fue un papa perfecto, y sería el primero en admitirlo. En temas de género y sexualidad, el Papa Francisco aún se quedó corto, al no abordar los diversos matices y Las complejidades de ambos, como debe hacerlo un papa del siglo XXI. Nos solidarizamos con los católicos que se sienten inseguros ante el fallecimiento del papa Francisco, en particular por sus comentarios sobre las teólogas, la comunidad transgénero y las personas que han abortado. Oramos para que la naturaleza más compasiva y pastoral de su papado siga guiando a la Iglesia. Si usted se siente inseguro o desafiado, también lo vemos.

El legado del papa Francisco es complejo, pero seguimos agradecidos por todo lo que enseñó y el ejemplo que dio al mundo. Sin duda, fue un agente de paz.

En los próximos días, conoceremos más sobre los próximos pasos para elegir un nuevo papa. Por ahora, nos unimos al duelo de los católicos de todo el mundo por su fallecimiento y oramos para que el Colegio Cardenalicio honre su legado eligiendo a un sucesor que continúe su camino progresista.

Por su parte, el Caucus Hispano del Congreso emitió la siguiente declaración con respecto al fallecimiento del Papa Francisco:

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) lamenta profundamente el fallecimiento del Papa Francisco, un compatriota latino que inspiró a millones y defendió la empatía y la civilidad.

Francisco dio el ejemplo de humanidad donde otros pusieron sobre la mesa una oscura ambición. Recordaremos su valentía para oponerse a las tendencias ideológicas globales que buscan separar y oprimir a los más vulnerables.

El CHC se solidariza con todos aquellos que lloran la pérdida del Papa Francisco en todo el mundo.