Reabren la I-10 en dirección oeste tras accidente vehicular en Tempe

TEMPE- Varios carriles fueron reabiertos en la Interestatal 10 en dirección oeste en Tempe después de un grave accidente, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona informó que el accidente entre varios vehículos ocurrió aproximadamente a las 4:45 a.m. en la I-10 en Elliot Road.

Los carriles reabrieron antes de las 8 a.m.

UPDATE: All lanes are now open at Elliot.