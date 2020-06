¿Qué son los estándares de atención de crisis?

PHOENIX- La doctora Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud de Arizona anunció este lunes que los hospitales del estado activarán los estándares de atención de crisis, debido al aumento en casos de coronavirus.

Los estándares de crisis forman parte de una guía para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en hospitales que tienen escasos recursos.

El documento detalla que la activación de los estándares proteger, entre otras cosas, a los hospitales de la responsabilidad legal por el tratamiento de pacientes, de acuerdo con un conjunto de pautas que tienen en cuenta la probabilidad de supervivencia de una persona, el alcance de su enfermedad y otros factores.

Las decisiones sobre a quién tratar o no tratar suceden cuando no hay suficientes recursos para atender a todos los pacientes. Esto ante un panorama en el que la capacidad hospitalaria se encuentra al límite, algo que pudiera suceder si no se evita la propagación del virus.

Varios hospitales han informado en los últimos días que estaban activando planes de ajusta en sus instalaciones ante el aumento de las hospitalizaciones por COVID-19.

¿En qué consiste? El plan describe "protocolos para clasificar a los pacientes de acuerdo con el nivel y tipo de urgencia para atender al paciente en centros de cuidados intensivos". Si no hay suficientes recursos, los pacientes serán evaluados individualmente para decidir cómo dividir el tratamiento.

Además, el plan establece que a nadie se le negará la atención basada en "estereotipos, suposiciones sobre la calidad de vida de cualquier persona o juicio sobre el" valor "de una persona en función de la presencia o ausencia de discapacidades. Todos los pacientes, independientemente de la disponibilidad de recursos, serán tratados con respeto y cuidado.

"Las decisiones de clasificación se tomarán independientemente de la raza, etnia, color, origen, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad, edad, información genética, orientación sexual, identidad de género, calidad de vida o cualquier otro criterio éticamente irrelevante ".

Los pacientes recibirían puntajes basados en un rango de criterios y clasificados para la prioridad más alta, intermedia y más baja para los recursos en unidades de cuidados críticos. Esos puntajes iniciales se basarían en los años que el individuo puede vivir después del tratamiento y las condiciones subyacentes.

Si dos o más pacientes necesitan un recurso, estos factores adicionales pueden considerarse prioritarios, en el siguiente orden: