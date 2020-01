Proyecto de ley facilitaría la construcción del muro fronterizo privado

PHOENIX- La Legislatura de Arizona permitiría a los propietarios a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos construir un muro sin buscar un permiso de construcción de la ciudad o el condado bajo una medida que avanzó el miércoles.

Los republicanos en el Comité de Relaciones Federales de la Cámara de Representantes aprobaron la medida en una votación de 4 a 3 , bajo el argumento que los funcionarios estatales y locales no deberían ser capaces de levantar barreras si se oponen a la construcción de un muro fronterizo, una promesa del presidente Trump.

Todos sabemos que el presidente Trump no puede hacer todo por sí solo", dijo el representante Warren Petersen, un republicano de Gilbert y el líder de la mayoría de la Cámara Warren Petersen, republicano de Gilbert y líder de la mayoría de la Cámara.

"Hay empresas privadas, propietarios privados que están dispuestos a ayudar a construir el muro en su propiedad".

Tom Tancredo, ex congresista republicano de Colorado y defensor de inmigración, señaló a una organización sin fines de lucro que se encontró con la burocracia de los funcionarios locales cuando construyó un muro fronterizo en tierras privadas cerca de la frontera estatal entre Nuevo México y Texas. Tancredo es miembro del consejo asesor del grupo We Build the Wall.

Art Del Cueto, vicepresidente del sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza, también instó a los legisladores a adelantar el proyecto de ley.

La mayoría de las tierras fronterizas de Arizona son de propiedad pública y no estarían sujetas al proceso simplificado de permisos. Pero los demócratas cuestionaron si valía la pena eliminar el control local sobre los proyectos de construcción para avanzar una barrera que, según ellos, es ineficaz para detener a los narcotraficantes.

El gobierno federal no paga impuestos sobre la propiedad que posee, lo que representa alrededor del 40% de la tierra en Arizona, según datos estatales.

Los críticos, incluidos los grupos ambientalistas y deportistas, dijeron que las tierras públicas brindan oportunidades recreativas que disfrutan muchos residentes y visitantes de Arizona.