Policía de Chandler presenta cargos contra Lori Vallow por la muerte de su exmarido, Charles

CHANDLER- El Departamento de Policía de Chandler anunció este jueves que presentó cargos contra Lori Daybell por la muerte de su exmarido Charles Vallow.

El departamento detalló que presentó un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, que ahora está siendo revisado por la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa.

El anuncio se produce luego de que se presentaran documentos judiciales en Idaho que consideraban que Lori Daybell no era apta para ser juzgada tras una revisión psiquiátrica.

Según un informe policial, el 11 de julio de 2019, el hermano de Lori Daybell, Alex Cox, disparó y mató a Charles Vallow en la casa de Lori Daybell en Chandler.

Vallow fue a la casa de su entonces esposa alrededor de las 8:30 a.m. de ese día, y los dos discutieron, según un comunicado de la policía de Chandler. No quedó claro de inmediato cuánto tiempo la pareja no había estado viviendo junta en ese momento.

Cox supuestamente intervino en un intento de aliviar la situación, pero él y Vallow luego tuvieron un altercado físico, dijo la policía.

Las autoridades confirmaron que los restos enterrados en la casa del padrastro son los de la pareja de hermanitos desaparecidos hace 9 meses.

Vallow golpeó a Cox en la cabeza con un bate de béisbol, luego Cox le disparó a Vallow dos veces en el pecho, según la policía.

Vallow fue declarado muerto en el lugar. No se presentaron cargos contra Cox.

Aproximadamente seis meses después de ese tiroteo, el 11 de diciembre de 2019, Cox fue encontrado inconsciente en su casa de Gilbert y luego fue declarado muerto, según la policía de Gilbert.

Los abogados de Vallow pidieron reducir la fianza que se le había impuesto de $ 5,000,000, la cual fue aceptada por el juez y se fijó en $ 1,000,000.

El miércoles, Lori Daybell y su actual esposo, Chad Daybell, comparecieron en un tribunal de Idaho para su comparecencia inicial por cargos de asesinato en primer grado por la muerte de los dos hijos de Lori, un día después de que los fiscales anunciaran cargos adicionales en su contra.

Durante la audiencia de Chad Daybell, se le leyeron formalmente los nuevos cargos.

Un gran jurado acusó a Chand y Lori de varios cargos nuevos, anunciaron los fiscales el martes: asesinato en primer grado por la muerte de los hijos de Vallow, Tylee Ryan, entonces de 16 años, y "JJ" Vallow, luego de siete; conspiración para cometer homicidio en primer grado y hurto mayor mediante engaño; y conspiración para cometer asesinato en primer grado en la muerte de Tamara "Tammy" Daybell, ex esposa de Chad Daybell.

El hombre que fue asesinado a tiros, según sus abogados, ya había expresado su preocupación por su propia vida y el bienestar de Joshua "JJ" Vallow y Tylee Ryan.

La acusación también reveló nuevos detalles sobre cómo supuestamente ocurrieron los asesinatos.

"JJ" Vallow y Tylee Ryan fueron vistos por última vez en el otoño de 2019. El año pasado, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio trasero de la casa de Chad Daybell en Idaho.