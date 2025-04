Motociclista herido y en condición grave tras choque con autobús cerca de la I-17 en Phoenix

PHOENIX - Un conductor de motocicleta se encuentra en condición grave tras un choque con un autobús de Valley Metro en la Interestatal 17 en el norte de Phoenix, informo el Departamento de Policía.

El choque ocurrió en la zona de la calle 28 y la avenida Peoria aproximadamente a las 11:30 a. m. tras recibir informes de un choque. Según el reporte policial, el motociclista, identificado hasta el momento c como un hombre, chocó con el autobús y sufrió lesiones graves.

Officers are investigating a serious collision at 28th Dr & Peoria Ave. All directions of traffic have been closed off while the investigation continues. pic.twitter.com/0xMPfFXAUT