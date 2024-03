La frontera en Nogales, el desafío humanitario

ARIZONA- El debate público sobre el cruce masivo de personas migrantes en tránsito siempre revive en la antesala de un discurso sobre el Estado de la Nación.

Este jueves el presidente Joe Biden dirigirá su discurso en el cual se espera aborde la inmigración, debido a esto un equipo de Telemundo Arizona recorrió varios puntos de frontera sur de Arizona para recopilar los testimonios de quienes viven lo que ya se considera una crisis migratoria.

La frontera de Sasabe al sur de Arizona, dentro del sector Tucson de la Patrulla Fronteriza es la región con más cruces irregulares en todo el país la última semana en la que se reportaron más de 11 mil.

Telemundo Arizona recopiló de primera mano lo que las cifras indican. Grupos de migrantes que caminaban tras horas de caminar por la zona desértica.

“Siento que la neta me va reventar el tobillo, la neta ya no puedo, ya no puedo”, dijo, Miguel Cervantes, migrante originario de México.

Más adelante otro grupo conformado por 30 personas en su mayoría hombres guatemaltecos expresaron lo que había sido su trayecto.

“Si tienen sueños, y los quieren cumplir hay que luchar por ellos verdad… y no importan los obstáculos que se atraviesen”, aseguró Julio González, migrante de Guatemala.

A más de 75 millas, también en la frontera, en la ciudad de Nogales, donde desde septiembre se han liberado ciento de migrantes en las calles, autoridades aseguran esto no debe considerarse una crisis.

“No es nada fuera de lo normal, siempre hay movimiento gente que mueve de lugares de menos oportunidades a lugares donde hay más oportunidades”, dijo David Hathaway.

Cada migrante pagó cerca de 40 mil quetzales, aproximadamente 5 mil dólares, y nos aseguran vinieron porque en redes sociales les aseguraron que iban a ser recibidos bajo asilo político.