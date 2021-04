“No tenemos una crisis que requiera a la Guardia Nacional en nuestra frontera”: alguacil del condado Pima

ARIZONA- A casi una semana que el gobernador Ducey anunciara que desplegaría a la Guardia Nacional en la frontera sur del estado, para apoyar lo que él considera un aumento en el número de migrantes que ingresan sin documentos al país, los alguaciles de los condados de Santa Cruz y de Pima expresaron su inconformidad sobre esta decisión.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, comentó que ni siquiera le preguntaron sobre el envío de la Guardia Nacional en la frontera con México.

Reaccionan autoridades en Nogales, después del informe del gobernador Doug Ducey sobre el envío de la Guardia Nacional a la frontera.

"No, no me preguntaron y no, no son necesarios, no en el condado de Pima, no a lo largo de nuestra frontera, no tenemos una crisis que requiera la Guardia nacional o tropas en nuestra frontera".

David Hathaway, alguacil del condado de Santa Cruz añadió: "no queremos militarizar la frontera, ya tenemos una imagen negativa con alambre de púas, el alambre de púas en la cerca, no queremos la apariencia de una zona de guerra en la frontera y no tenemos una crisis migrante".

El alguacil Hathaway agrego que la crisis que la ciudad de Nogales está viviendo es económica más que migratoria.

Se espera la llegada de 250 soldados de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas locales del orden en la frontera con México, al tomar esta acción, Arizona se convierte a en el primer estado en declarar una emergencia en el tiempo de la administración del presidente Biden.

