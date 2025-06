¿No puedes ver nuestra señal en Phoenix?

ARIZONA- Si perdiste nuestra señal y no puedes ver tus noticieros o programas favoritos en Phoenix, no te preocupes. No necesitas hacer nada y tampoco escanees tu televisor.

Debido a trabajos de mantenimiento en nuestra torre, y por la seguridad de los trabajadores, tuvimos que apagar temporalmente nuestra señal. Por lo tanto, este martes no habrá señal entre las 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

Mientras tanto, puedes seguir disfrutando de Noticiero Telemundo Arizona y toda nuestra programación a través de nuestra app móvil o en TelemundoArizona.com

Gracias por tu preferencia.

Telemundo Arizona ¡Siempre contigo!