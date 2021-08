“Miré que el carro se estaba hundiendo y me salí”: conductor que cayó en socavón en Cd. Obregón

CIUDAD OBREGÓN- La lluvia que se registró durante la madrugada de este martes provocó daños en calles, fachadas de comercios, árboles caídos, accidentes y un socavón en calles de la ciudad donde un vehículo cayó.

El accidente ocurrió en las calles Río Moctezuma y 300 de la colonia Las Fuentes donde una camioneta color negro terminó en el fondo de un socavón de alrededor de cuatro metros de diámetro y dos de profundidad que se formó en el pavimento, en ese incidente solo hubo daños materiales.

Un hombre, identificado como Gorgonio Barraza, se dirigía a su casa en medio de la lluvia, cuando repentinamente sintió que su carro se hundía en la calle Moctezuma, en la colonia Libertad; instantes después terminó dentro del socavón, de acuerdo con reportes de Noticias en Ciudad Obregón.

“Pensé que me había chocado con algo … pensé que me había caído al canal y nomás al momento me pegó la bolsa de aire y miré todo oscuro”.

"Hay pérdidas materiales en mi camioneta espero que el Ayuntamiento me responda por los daños generados”, agregó el conductor.

Gorgonio dijo que su camioneta la utiliza para trabajar, por lo que es de suma importancia recuperar su vehículo.