Migrantes son liberados en centro de Nogales por falta de espacio en albergues

NOGALES - El tiempo se va acortando y en sectores como Nogales el flujo migratorio muestra cambios respecto a la detención de migrantes.

Varios grupos de migrantes de diferentes nacionalidades han manifestado su desconcierto al ser dejados en el centro de la ciudad fronteriza de Nogales, en su mayoría sin saber dónde se encuentran.

Un migrante de Ecuador llamado Cristóbal que acaba de cruzar la frontera dijo que recibió un documento que le permitiría permanecer legalmente en el país por un tiempo determinado.

“Tenemos las hojas osea legal, podemos estar 60 días aquí después presentarnos a corte pero ahorita no sabemos que hacer no tenemos donde llegar no tenemos familia aquí”, expresó.

Cristobal también dijo que fueron dejados a su suerte al no haber más espacio en los albergues.

“Solo vinieron y nos soltaron aquí y bajamos y ustedes sabrán que hacer eso nos dijo” , agregó

Un empleado de un negocio en Nogales dijo que los migrantes que se quedan en la ciudad fronteriza les piden ayuda para usos personales necesarios como baño y teléfono.

Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. no ha confirmado si esta dinámica continuará, pero según representantes del condado de Santa Cruz, este escenario será el mismo mientras no haya refugios y centros al norte en disposición.

“Son recursos limitados que las ciudades no son el plan para tener a los migrantes“, dijo José Arriola, un representante del condado de Santa Cruz.

Algunos de los migrantes afirmaron conocer del fin del Título 42 y ser ese el motivo el cual los animó a correr el riesgo de emprender ese recorrido.