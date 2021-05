Sonora, punto clave en el trayecto de los migrantes

Albergues, comedores y distintas asociaciones civiles alrededor de Sonora han informado sobre una reactivación en la ruta que miles de migrantes siguen en la entidad.

“Después de casi un año de que el flujo migratorio bajó casi en su totalidad, durante las últimas semanas cinco o seis semanas ya ha empezado a circular personas migrantes del extranjero”, detalla Ignacio Toledo, administrador albergue humanitario Casa Amiga Hermosillo.

“En estos últimos meses hemos visto un aumento en la afluencia de estas personas, estamos sirviendo alrededor de 100 platos diarios actualmente”.

Es conocida como la ruta del pacifico, y recorre gran parte del estado de Sonora, una de las paradas obligadas se ubica en Hermosillo.

La ubicación geográfica de Hermosillo convierte a la ciudad en una escala importante que cientos de migrantes realizan siguiendo las vías del tren, tal es el caso de Luis que, sin importar los riegos o la crisis sanitaria, dejó su hogar para emprender un largo viaje hasta la frontera.

"La mera verdad como mi padre y mi madre ya no tenían dinero, ya no tienen dinero... ya pues halla me están pidiendo dinero, mejor me salí de la escuela y me vino para acá, agarré tren y me vine para acá".

Luis aseguró que desde pequeño trabajó en el campo, pero que debido a la pobreza y necesidad que su familia sufría decidió partir hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Miembros de distintas asociaciones informaron que el aumento de personas que buscan llegar hasta la frontera podría estar motivado también por un factor extra.

"La gente tiene más confianza, ha visto que tiene más oportunidad de que con el gobierno anterior en el caso de que pueda acogerse a algunas enmiendas de protección para pasar, se animan más", añade Toledo.

Siguiendo el trayecto de la ruta férrea del pacifico, ya a poco de llegar a la frontera, en el municipio de Benjamin Hill también se ha reportado un incremento considerable de migrantes durante las últimas semanas.

