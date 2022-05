Migrante mexicana alista nueva demanda contra CBP tras denunciar que recibió disparo en la cabeza

ARIZONA- A casi un año de que una mujer mexicana, de 37 años recibiera un impacto de bala en la cabeza por una agente de la Patrulla Fronteriza, su abogado se prepara para entablar una segunda demanda contra el gobierno de Estados Unidos.

En entrevista con Telemundo Arizona, Marisol García Alcántara detalla que fue trasladada en helicóptero al Hospital San José de la ciudad de Phoenix, donde permaneció dos días vigilada por un agente de inmigración y después de la cirugía la llevaron a un centro de detención de inmigración para ser deportada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No sé qué hubiese sido mejor o peor porque a veces digo que si ellos me hubieran matado a lo mejor hubiera sido mejor pues sólo me hubieran enterrado y ya”, cometan Marisol.

La mujer cruzó la frontera entre EEUU y México, pero resultó presuntamente herida de bala. Ahora está demandando a los agentes de CBP.

La vida de García cambió la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona cuando ella junto a un grupo de personas intentaron entrar ilegalmente a Estados Unidos desde México y fue recibida con disparo en la cabeza.

Conoce aquí los detalles

“Me dejaron viva y le dejaron una carga muy pesada a mi mamá”, reconoce Marisol que no ha podido trabajar de forma regular desde entonces.

En busca de cumplir el sueño americano, una mujer migrante se adentró en un viaje con destino a Estados Unidos, pero sólo un par de horas después de lograr ingresar el país la tragedia tocó a su puerta.

“Ahora pues no puedo trabajar, entonces con las dos veces que se me ha ido la visión con los mareos yo a veces digo qué tal si un día de esos definitivamente la visión no me regresa y no se va a poder hacer nada”.

El abogado que la representa dijo que una demanda civil es un proceso obligatorio para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos.

Lo que debes saber

Las reclamaciones son demandas legales de compensación, como una solicitud de pago a una compañía de seguros después de un accidente.

Las demandas son acciones legales decididas en los tribunales e involucran a una parte, el demandante, demandando a otra parte, el demandado, para obtener una compensación.

En este caso la demanda inicial es presentada contra la Patrulla Fronteriza, para después ir a una Corte Federal en una demanda civil en busca de una compensación por daños y perjuicios derivado de las lesiones sufridas.

Según datos publicados en la página de la Patrulla Fronteriza, de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, se registraron 628 incidentes en los que los agentes hicieron uso de la fuerza. En lo que va de año fiscal suman 360.

Será hasta el 20 de junio para que el CBP responda y eso determinara cuál será el siguiente paso.

Telemundo se comunicó con la Patrulla Fronteriza sobre la demanda presentada por Marisol, pero indicaron que CBPno hace comentarios sobre litigaciones en curso.

Documentos de la demanda civil detalla que el disparo le provocó una hemorragia, fractura de cráneo y uno de los huesos que rodean el ojo. Después de ser deportada a México, le hicieron estudios médicos que determinaron que aún traía un pedazo de bala en la cabeza.