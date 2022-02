“Mi miedo es que estén congelados”, relata familiar de migrantes desaparecidos en la frontera

ARIZONA- A las 4:30 de la mañana de este martes fue la última llamada. Dijeron estar preocupados por las heladas temperaturas en la frontera. Desde entonces Jenny Gerena no sabe nada de sus cuatro familiares que cruzaba de México a Estados Unidos.

Salieron de Perú el 17 de febrero para dirigirse hacia el norte en busca del sueño americano. Jenny comparte con Telemundo Arizona su preocupación y pide ayuda para localizarlos. ‘

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No quiero pensar que algo malo les haya pasado”.

Conoce aquí los detalles

En la última comunicación entre ambos, dijeron que se sentían atrapados en la frontera, aunque aseguran que se encontraron con agentes de inmigración, que aparentemente noles brindaron ninguna ayuda.

Jenny detalla que se trata de su sobrino de 28 años, su esposa de 24, la bebé de 2 y otro familiar de 50, quienes comenzaron a caminar por la frontera en el sector Yuma con la intención cruzar hacia y poder establecerse en Los Ángeles, California, sin embargo, conforme avanzaban las horas, la temperatura llegó a un punto de congelación.

Sus familiares le dijeron que las bajas temperaturas no les permitieron avanzar, por lo que tuvieron que meterse a un contenedor de basura

“Mi miedo es que ellos no estén con la patrulla. Ellos a lo mejor están congelados. No sé nada de ellos y eso me tiene con miedo”.

Representantes de la Patrulla fronteriza no han confirmado si fueron detenidos, pero alertan a los inmigrantes indocumentados sobre el riesgo de morir debido a las bajas temperaturas si deciden cruzar la frontera en el desierto de Arizona.

“Nosotros como agentes, lo que nos parte el corazón es no solo ver a un ser humano que esté sufriendo en estas temperaturas, pero sobre todo menores de edad que son expuestos”, comenta Jesús Vasavilbaso, agente de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.