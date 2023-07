“Me tocó verlo de frente”: sobreviviente al incendio en bar Beer House narra el horror vivido

SONORA- El horror permanece para sobrevivientes y amigos de las víctimas del incendio en el bar Beer House en San Luis Río Colorado el sábado.

El siniestro dejó 11 personas muertas y cuatro heridas. El presunto responsable, identificado como José Luis N fue vinculado a proceso

Entre las víctimas se encuentran integrantes de un grupo musical “Mitosis” que trabajaba esa noche.

Telemundo Arizona recopiló los testimonios de un amigo de los integrantes del grupo musical y uno de los sobrevivientes.

“No hay palabras sinceramente, no hay palabras de consolación para un padre, para una madre, para ellos que son padres de familia que dejan a sus hijos ahí también no hay palabras de consolación”, comentó Edgar Quintero, mejor amigo de Antonio vocalista banda musical.

Según la fiscalía de Sonora, el incendio fue provocado por un sujeto identificado como José Luis N, después de que fuera expulsado del bar por acosar mujeres, regresó, roció gasolina y desató las llamas, acabando con la vida de 11 personas entre ellas Adrián, Ricardo y Aarón, del grupo musical mitosis, y dejando en condición crítica a Antonio el vocalista, residente del sur de Arizona y mejor de amigo de Edgar.

Hugo, integrante del grupo musical que logró sobrevivir tiene muy presente la tragedia.

“A mí me tocó verlo de frente cuando lo sacaron al muchacho, me quedaba a 10 metros del escenario y no pensé que… pues regreso y fuera capaz de hacer eso”.

“Sé que nos volveremos a ver y vamos a echar la rumba allá en cielo”, añadió.

Durante más de 20 años este grupo musical, se presentó en ambos lado de la frontera, la tragedia termina con su carrera.

Familiares y amigos del grupo musical iniciaron la recaudación de fondo, para gastos médicos y funerarios.