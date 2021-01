Mapa: sitios para vacunación COVID-19 por condado en Arizona

ARIZONA- El Departamento de Servicios de Salud de Arizona informó que la vacuna COVID-19 se asigna a través de las autoridades de salud locales y tribales.

El siguiente mapa muestra en qué fase está vacunando cada condado. Tenga en cuenta que, para recibir la vacuna, deberá ser elegible en la fase actual de vacunación, programar una cita y proporcionar la identificación adecuada una vez que llegue al lugar de la vacunación. 📍

Apache County Public Health - Springerville. 323 S Mountain Ave, Ste 102,

Springerville, AZ 85938. Vacuna ofrecida: Moderna. Detalles: ¿Se requiere una evaluación previa / registro? No. Horario: lunes a viernes de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.

Apache County Public Health Services District. 110 East 1st South, Saint Johns, AZ 85936. Vacuna ofrecida: Moderna. Para información adicional puedes llamar al 928-337-7975. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 4 pm.

North Country Healthcare - Round Valley. 488 W. Mountain Ave.,Springerville, AZ 85938. Vacuna ofrecida: Moderna. Para registrarte consulta este enlace: https://northcountryhealthcare.org/covidvaccine1a/ Horario: martes y viernes de 8 a.m. a 11 a.m.

Clínica Médica Patel. 1620 East Wilcox Drive,Sierra Vista, AZ 85635. Vacuna ofrecida: Moderna. Sitio web para registrarse aquí. Teléfono: 520-459-0362. Horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 pm.

Northern Cochise Community Hospital. 901 Rex Allen Dr,Willcox, AZ 85643. Haz clic aquí para registrarte. Teléfono: 520-766-6514. Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Walker Family Medicine PLC. 801 West Rex Allen Drive, Willcox, AZ 85643. Teléfono: 520-766-5021. No se atiende sin cita previa. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Clínica de Salud Rural de Bisbee. 7 Bisbee Rd,Bisbee, AZ 85603. Sitio web de registro. Teléfono: 520-432-2042. Horario: lunes de 8 a.m a 4 p.m.

Medicina Shoppe Benson. 795 W Fourth St, Benson, AZ 85602. Para registrarte consulta este enlace. Teléfono: 520-586-1299. Se pide que traiga su documento de seguro o tarjetas de Medicare.

Medicina Shoppe Willcox. 902 W Rex Allen Dr, Willcox, AZ 85643. Se pide registrarse aquí con anticipación y traiga su tarjeta de seguro o de Medicare a la cita. Teléfono: 520-766-1299. Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Copper Queen Community Hospital - Complejo médico Douglas. 100 E 5th Street, Douglas, AZ 85607. Se requiere registro previo.Teléfono: 520-805-6800. Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m a 3:30 p.m. Información adicional: se ofrece al público cualquier persona actualmente elegible bajo el Grupo 1A y 1B (adultos de 75 años o) para venir a recibir su vacuna COVID-19. USTED DEBE SER RESIDENTE O EMPLEADO EN EL CONDADO DE COCHISE.

North Country Healthcare - Flagstaff. 2920 N Fourth St, Flagstaff, AZ 86004. Para registrarse aquí. Horario: martes, jueves, viernes y sábado de 8 a.m. a 5 p.m.

Coconino County Health and Human Services Fort Tuthill Vaccination Site. 2446 Fort Tuthill Loop, Flagstaff, Arizona 86005. Teléfono: 928-679-7300. Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Gila. 5515 S. Apache Avenue, Suite 100. Globe, AZ 85501. Teléfono: 928-402-8888. Información adicional: Solo con cita previa. Envíe sus preguntas a covid19vaccinne@gilacountyaz.gov o consulte nuestro sitio web ReadyGila.com. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Genova Healthcare 10510. 404 W. Aero Dr.,Payson, AZ 85541. No se requiere cita. Información adicional: deberá completar algunos trámites y traer su tarjeta de seguro de medicamentos recetados si tiene una. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Parker Walk in Clinic. 601 Riverside Road, Suite 4 Parker, AZ 85344 Consulta este enlace para registrarte. Teléfono: 928-256-4110. Información adicional: las citas se pueden programar llamando al 929-256-4110. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.



Condado Maricopa

Abrazo Southwest POD13677 W. McDowell Rd, Goodyear, AZ 85395. Sitio web para registrarte: https://www.maricopa.gov/5651/Phase-1B. Teléfono: 602-506-6767. Horario: lunes a viernes de 7:40 a.m. a 4 p.m.

Clinica La Familia1533 E Willetta St., Phoenix, AZ 85006. No se requiere cita Horario: 8 a.m. a 4 :10 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 1 p.m.

Albertsons 0958. 325 S Power Rd, Mesa, AZ 85206 ,sitio web de registro aquí. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Sábado y domingo de 10 a.m. a 5 p.m.

Safeway 1253. 23565 N Scottsdale Rd, Scottsdale, AZ 85255. sitio web de registro aquí. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Sábado y domingo de 10 a.m. a 5 p.m.

Safeway 2042. 3132 E Camelback Rd, Phoenix, AZ 85016. ,sitio web de registro aquí. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. y domingo de 10 a.m. a 6 p.m.

Safeway 2651340 E McDowell Rd, Phoenix, AZ 85004. sitio web de registro aquí. Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Sábado y domingo de 10 a.m. a 5 p.m.

State of Arizona POD at State Farm Stadium. 1 Cardinals Dr, Glendale, AZ 85305. Horario: 24/7. Interpretes en español disponibles. Teléfono: (844) 542-8201. Para registrarse consulta este enlace.