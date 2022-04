¿Mala suerte? Dreamer de Arizona que ganó en casino asegura que fue discriminado y recibió premio incompleto

ARIZONA- En el mundo de las apuestas se dice que la suerte da y quita. A Éver Escárcega, residente de San Tan Valley le pasó algo similar al probar fortuna en un casino. Ganó dos premios, pero al cobrarlos asegura que no se le dio la cantidad completa por una injusticia.

Escárcega llamó a Telemundo Responde para solicitar ayudan en este caso. Luego de jugar seguido en casinos de diferentes estados, dijo que nunca había experimentado una situación como esta. Personal del casino pensó que no tenía un estatus legal en este país.

“Empiezo a jugar una máquina de los búfalos”. “Traigo a lo mejor suerte, talvez no”

Éver decidió probar su destreza en el casino Harrah’s Ak-chin en la ciudad de Maricopa.

“Se prendió la máquina, el Jackpot, dice ‘ganaste $1,450”, pero minutos después se ganó otro premio más, esta vez fueron $1,237 dólares.

Para entregar la cantidad ganada, los empleados del casino le pidieron información personal incluyendo su número de seguro social. Ahí comenzaron los problemas.

“Me dijeron ‘sabes que, tu seguro no es válido, tu seguro cae en un numero 800”.

Ever es uno de los llamados “soñadores”, cuyo estatus en este país está protegido bajo la ley del “Dream Act”.

Por lo tanto, se vio sorprendido cuando el casino no quiso aceptar su número de seguro social.

“Me pagan, pero no me pagan todo completo. Me quitaron como $800 dólares”.

El residente de San Tan Valley asegura que el casino no cambió su postura y le entregaron el dinero con un 30% de impuestos que usualmente se les cobra a los extranjeros, algo que él no es.

El dueño del negocio nos dió su versión de lo hechos

Telemundo Responde se comunicó con Caesars Entertainment, la compania matriz de Harrah’s ak-chin, para ponerlos al tanto de la situación, y a los pocos días, la suerte de Éver cambió por completo.

“Logré agarrar mis $808 dólares para atrás”. Además, se le otorgó un crédito de 100 dólares para jugar en el casino y otros descuentos en sus propiedades. En total Éver recibió un reembolso excediendo los $1,000.

El equipo de relaciones públicas del casino informó a través de un comunicado lo siguiente: “Este asunto se ha resuelto bajo la satisfacción del cliente”.