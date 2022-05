Madre migrante pide ayuda para localizar a su pequeño extraviado en la frontera

Adentrándose en el peligroso Río Bravo, una madre migrante buscó cruzar la frontera junto a su hijo de apenas un año, fue arrastrada por la corriente de agua, quedó inconsciente y cuando despertó su pequeño ya no estaba.

Desde entonces, Blanca Cumar ha iniciado una intensa búsqueda. En entrevista con Telemundo Arizona detalla lo ocurrido en su intento por llegar a Estados Unidos.

Blanca logró entregar a su hijo a otra mujer que también buscaba ingresar al país, desde ese momento no ha sabido nada del pequeño Jostin.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Yo le pido a Dios que mi hijo esté bien, que donde quiera que se encuentre que Dios lo bendiga y que sobre todo él esté bien”, añade.

Con ilusión de encontrar a su pequeño, y varada en México, Blanca recuerda el momento en el voraz río Bravo la separó de su hijo.

“Me quede inconsciente, no sé por cuánto tiempo, y ya cuando me desperté lo primero que hice es ver a mi lado si estaba mi hijo o la señora con mi hijo, pero no estaba ninguno de los dos”.

La madre guatemalteca dejó su país en busca de una mejor vida para su bebé y para reencontrase con mamá, a quien no ve desde pequeña.

“Ese era mi sueño, tenía mi sueño mi ilusión de niña conocer a mi madre personalmente y ahora que tengo mi hijo conocer a mi madre y que ella conozca a su nieto también”.

Ha pasado más de un mes desde que Blanca, no sabe nada de su hijo Jostin Adrian Cumar de 1 año.

“Mi peor miedo es que le hagan daño, que le hagan algo o que alguna persona que lo tenga no me lo quiera dar que se quiera quedar con él”.