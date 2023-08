Madre exige justicia tras incidente sufrido por su hijo en colegio Laveen

PHOENIX - Una madre del Valle exige justicia luego de que un video de vigilancia mostraba cómo su hijo era retenido “indebidamente” por una administradora del Distrito Escolar Primario Laveen.

Según Danielle Jordan, la madre del niño, el incidente se debió a la falta de comunicación entre ella y la escuela de su hijo.

En su relato, la madre cuenta que su hijo de 10 años se presentó a la escuela esa mañana cuando no debía, pues había sido suspendido el día anterior por ir a otra clase. Suspensión de la que aseguró que no fue notificada.

El video muestra cómo la trabajadora agarra bruscamente al niño y luego pone su peso encima de él.

“Mi hijo fue criado para no golpear a los adultos, para respetarlos. Pero lo tiraron, lo maltrataron y ni siquiera empujó”, dijo Jordan.

Jordan indica que había otros empleados en la oficina donde ocurrieron los hechos, quienes observaban sin intervenir.

Mi hijo gritó pidiendo ayuda, nadie lo ayudó”, dijo Jordán.

La madre defiende a su hijo diciendo que no trató de huir sino que trató de llamarla.

En un comunicado, el distrito escolar de Laveen dijo que el video mostraba "restricción inadecuada" y violaba la política. También dijeron que la administradora ya no es empleada del distrito escolar. Sin embargo, no especificaron si fue despedida o no.

“Mi objetivo es que todos rindan cuentas y que los niños de esta escuela estén seguros”, agregó Jordan.