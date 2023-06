Madre Buscadora, residente de Arizona sobrevive a fuego cruzado en Sonora

SONORA- El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora fue sorprendido por un ataque armado mientras realizaban trabajos de localización en Huatabampo, municipio localizado en el sur de ese estado.

En entrevista con Telemundo Arizona, una madre de Arizona, integrante de este colectivo comparte su testimonio en exclusiva de lo ocurrido mientras buscaba a su hijo, desaparecido en México.

“Pensaba a lo mejor este es mi último día, mi último momento, fueron unos minutos de angustia; empezamos a orar a ponernos en manos de Dios”, rememora Lidia Hernández que reside en el sur de Arizona.

Hernández cada semana sale de su hogar para reunirse con otras madres. Sin embargo, esta ocasión, aunado a las adversidades que siempre enfrenta un grupo armado prácticamente las obligó a detener su búsqueda a punta de bala.

Y es que según el testimonio de Lidia, un grupo armado atacó a los elementos de la policía que las acompañaba a bordo de vehículos.

“Hubo mucha movilización de ellos y ya nosotras pues estábamos bien asustadas”.

La búsqueda había transcurrido de manera regular en la zona de Huatabampo, pero, todo cambió cuando encontraron una presunta casa de seguridad, ahí se desataron las balas y tuvieron que salir del lugar.

“Quizás no les conviene que uno ande en los montes, en las veredas, en las brechas donde ellos quizás andan”.

Pero pese al terror que vivieron, Lidia asegura que este no es un hecho aislado y es que a ella le ha tocado estar en otros escenarios similares en las que grupos crimínales las obligan prácticamente a terminar su búsqueda, pero reitera que ni esto no puede detener la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido de quien no sabe su paradero hacer tres años, lo que la motiva a cruzar la frontera para buscarlo.

Y es que, a solo días, de este tiroteo que fue documentado y atestiguado por las madres buscadoras, pero no ha sido confirmado de manera oficial por la fiscalía de Sonora.

Desde su fundación las madres buscadoras de Sonora han localizado más de 2,000 fosas clandestinas, una cifra que trasciende fronteras y obliga a madres como Lidia y viajar desde Arizona en busca de respuestas.