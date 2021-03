Los retos para el bienestar a un año de la pandemia

PHOENIX- Al cumplirse un año de que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia causada por el coronavirus, Arizona acumula cifras de 830,465 casos y 16,464 muertes.

Las autoridades sanitarias reportaron este jueves 60 muertes adicionales por y 1,835 contagios confirmados recientemente después de tres días consecutivos con menos de 1,000 casos.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, los promedios móviles de siete días de Arizona de casos nuevos y nuevas muertes disminuyeron en las últimas dos semanas.

Una experta recomienda darle importancia a la salud mental y emocional.

El promedio móvil de casos nuevos diarios se redujo de 1.559 el 23 de febrero a 1.239,4 al martes, mientras que el promedio móvil de muertes diarias disminuyó de 105,5 a 52,8 durante el mismo período.

Aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses perdió a un familiar o amigo cercano por el coronavirus, lo que destaca la división entre dolor y esperanza mientras el país ansía volver a la normalidad un año después del inicio de la pandemia.

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research difundida el jueves ilustra cómo está preparado el escenario para una recuperación de dos niveles. La preocupación del público por el virus ha caído a su punto más bajo desde el otoño, antes de que las vacaciones ocasionaran un aumento vertiginoso de los casos en el nuevo año.

El número de víctimas por COVID-19 ya supera los 527.000 muertos en Estados Unidos y sigue aumentando.

La cifra de casos totales supera los 830,000.