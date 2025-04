Hermano de Lori Vallow Daybell cree que ella estuvo detrás del asesinato de su exesposo

PHOENIX- El hermano de Lori Vallow Daybell declaró el jueves al jurado en su juicio en Arizona que cree que ella estuvo detrás del asesinato de su exesposo.

Adam Cox, testigo de la fiscalía, afirmó que la muerte a tiros de Charles Vallow en 2019, a las afueras de Phoenix, ocurrió justo antes de que ambos hombres planearan una intervención para que ella volviera a la corriente principal de su fe compartida en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Cox afirmó que las creencias religiosas de Vallow Daybell eran "descabelladas" y ajenas a las enseñanzas de la fe. Comentó que ella afirmaba estar en proceso de "transformación de ser un ser humano mortal a un ser humano inmortal, un ser celestial".

Recordó haberle dicho a su hermana: "No sé si estás loca, pero lo que me dijiste no es cierto, no es real". Señaló que otros familiares cortaron el contacto con él cuando expresó sus preocupaciones sobre sus creencias. Vallow Daybell, quien ya había sido condenada en Idaho por el asesinato de sus dos hijos menores y por conspirar para asesinar a un rival sentimental, se declaró inocente del cargo de conspirar con su hermano, Alex Cox, para asesinar a Charles Vallow en su casa en Chandler, un suburbio de Phoenix.

La fiscalía afirma que conspiró para matar a Vallow con el fin de cobrar su seguro de vida y casarse con su entonces novio, Chad Daybell, autor de Idaho y autor de varias novelas religiosas sobre profecías y el fin del mundo.

Cox, quien afirmó haber actuado en defensa propia al dispararle fatalmente a Vallow, falleció cinco meses después a causa de lo que los médicos forenses determinaron que fue un coágulo de sangre en los pulmones. El relato de Cox fue posteriormente cuestionado.

Conoce aquí los detalles.

Adam Cox declaró que viajó a la zona de Phoenix para ayudar en la intervención. Se suponía que debía quedarse con su hermano Alex, pero este no respondió a sus llamadas ni mensajes de texto. Más tarde se enteró de que Alex se alojaba en casa de Vallow Daybell, lo que llevó a Adam a sospechar que Lori y Alex estaban planeando algo.

La intervención nunca ocurrió. Adam Cox declaró que se enteró de la muerte de Charles Vallow unos dos días después del hecho por un amigo que lo descubrió por internet.

Cox fue interrogado en el tribunal por Vallow Daybell, quien no es abogada, pero se representa a sí misma en el juicio.

Se dirigió a su hermano en la sala como "Sr. Cox". Su interrogatorio enfatizó que ella y su hermano Adam no habían tenido una relación cercana en los últimos años.

Terminó preguntándole a Cox si él personalmente la vio conspirar con su hermano Alex para asesinar a Charles Vallow.

"No", respondió Cox.

Más tarde, bajo el interrogatorio de un fiscal, Adam Cox declaró que Vallow Daybell le había dicho a la gente que Charles Vallow ya no vivía y que un zombi vivía dentro del cuerpo de su exmarido.

Reiteró su sospecha de que Alex Cox dejó de comunicarse con él y estuvo presente en casa de su hermana la mañana en que Charles Vallow fue asesinado.

"No tengo ninguna duda de que lo mataron. Es un presentimiento", dijo Adam Cox.

Si es declarada culpable en Arizona de conspirar para asesinar a Vallow, se enfrentaría a una cadena perpetua adicional.

El juicio por la muerte de Charles Vallow marcará el primero de dos juicios penales en Arizona para Vallow Daybell.

Está previsto que sea juzgada de nuevo a finales de mayo por el cargo de conspirar para asesinar a Brandon Boudreaux, exmarido de la sobrina de Vallow Daybell, Melani Pawlowski.

Vallow Daybell se declaró inocente. De ser declarada culpable, se enfrentaría a otra cadena perpetua.