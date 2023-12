Localizan hombres armados en la frontera de Arizona

ARIZONA- En días recientes la Oficina de Aduanas y protección fronteriza, alertó sobre la presencia de hombres armados en la zona del Sasabe, ubicada en la frontera entre Sonora y Arizona, incluso según autoridades federales uno de los gatilleros habría cruzado el muro a territorio estadounidense.

Además de informar de la localización del sujeto armado, la Patrulla fronteriza informó a través de un comunicado que otro grupo de gatilleros se encontraban del lado mexicano, y reiteraron su preocupación por la violencia que se vive en Sasabe, Sonora.

La ola violenta según expertos se debe a pugnas internas entre el cártel de Sinaloa por el control del tráfico humano en esta zona fronteriza.

“Este negocio de manejar migrantes se ha convertido a un negocio de billones de dólares”, aseguró Mike Vigil, ex jefe operaciones internacionales DEA en entrevista con Telemundo Arizona.

“Pay raises for border patrol agents as well as overtime pay”.

Sinema aseguró que apenas la semana pasada el senado aprobó un proyecto de ley, con el cual se aumentará el salario de los agentes fronterizos, además de que se lucha en el senado por un presupuesto para brindar más recursos a la Patrulla Fronteriza.

Sinema observó un video en el que cientos de personas burlan el muro guiadas por un coyote y sin presencia de ninguna autoridad.

“It is a system that is so broken that you video show right now”.

Evidencia un sistema roto, es lo que respondió a estas imágenes la senadora Sinema asegurando se debe impulsar nuevas políticas migratorias.

La actual dinámica involucra a ambos países, una prueba es la reunión entre los mandatarios Katie Hobbs y Alfonso Durazo en Phoenix la semana pasada para hablar sobre el cierre de la garita en Lukeville.