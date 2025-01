Localizan a persona armada en Pima Community College campus El Rio

TUCSON- Oficiales localizaron a una persona armada en el área de Pima Community College campus El Rio, informaron autoridades escolares en redes sociales.

Debido a este incidente el campus permanece cerrado. Hay presencia policial en el área de en 1390 West Speedway.

Esta es una notica de última hora.

UPDATE

#3: An armed individual located by officers off-site, adjacent to El Rio. Remain in lockdown or avoid the area.