Lista de negocios y servicios abiertos durante la pandemia por coronavirus

PHOENIX- Debido al brote de coronavirus, muchas empresas, negocios y proveedores de servicios han modificado su forma de operar para ayudar a las personas a superar este momento difícil.

Telemundo Arizona te ofrece un listado algunas de esas empresas y oportunidades que no han suspendido sus actividades:

Restaurantes

Famous churros. Atienden de martes de sábado de 11 a.m. a 7 p.m.. Domingo de 10 a.m. a 4 p.m. Dirección: 9521 N 7th St, Phoenix, AZ 85020

Peter Piper Pizza. Atienden de lunes a viernes de 11 a.m. a 2 p.m en sus diferentes localidades, pero si prefieres puedes realizar tus pedidos aquí .

Eegee's. Puedes encontrar la ubicación más cercana aquí.

Importanciones Valentina Puede ver los productos y servicios en línea o visitar las tiendas ubicadas en 2540 N 35th Ave, #2 Phoenix, AZ, 85009 y 4322 W Cactus Road Glendale, AZ 85304. Horarios: de lunes a sábado de 7 a.m. a 8 p.m.. Domingo de 9 a.m. a 5 p.m.

Abogados

Bighorn Law. Dirección: 1610 W McDowell Rd, Phoenix, AZ 85007. Teléfono: (480) 744-6550

Alcock & Associates. Ofrecen servicio en todo el estado de Arizona. Teléfono: (602) 989-5000.

Escamilla Law Group. Dirección: 2950 N 91st Ave. Suite C-103 Phoenix, AZ 85037. Teléfono: 623-321-0566. Para conocer las oficinas más cercanas consulte este enlace.

Goldberg & Osborne. Teléfono: 1-800-843-3245.

Glen Lerner. 602-977-1900

Servicios automotrices

Chapman Palo Verde. Dirección: 5300 S Palo Verde Rd, Tucson, AZ 85706. Teléfono: (520) 445-4063

Chapman Speedway. Dirección: 6001 E. Speedway Blvd. Teléfono: (520) 829-0032.

La tortuga indiscreta. Dirección: 2301 West Buckeye Road Phoenix, Arizona 85009. Teléfono: 602-648-5275. Horario: de lunes a sábado de 9 a.m. a 6 p.m.. Domingo de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.

Courtesy Chevrolet. Dirección: 2301 West Buckeye Road Phoenix, Arizona 85009. Teléfono: 480-428-3126. Horario: de lunes a sábado de 8 a.m. a 9 p.m.. Domingo de 10 a.m. a 8 p.m. También ofrecen servicio a domicilio y compra en línea aquí

Auto Action. Dirección: 1909 W Van Buren St, Phoenix, AZ 85009. Teléfono: 866-602-7503. Horario: de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m.. Domingo de 10 a.m. a 5 p.m. También ofrecen servicio en línea aquí

Llantera Malverde. Dirección: 916 N 35th Ave, Phoenix, AZ 85009. Teléfono: (602) 272-2442. Horario: de lunes a domingo de 8 a.m. a 6 p.m.

Rodeo Ford. Dirección: 13680 W Test Dr, Goodyear, AZ 85338. Teléfono: (623) 298 3900. Horario: de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Sábado de 7 a.m. a 6 p.m. Domingo de 10 a.m. a 5 pm.

Servicios fiscales

Campos Enterprises. Dirección: 8225 W Indian School Rd #107, Phoenix, AZ 85033. Teléfono: 602-253-9696. Para conocer las oficinas más cercanas consulte este enlace.

Títulos de propiedad

Empire West. Dirección: 5100 N 99th Ave, #110 Glendale, AZ 85305. Teléfono: (602) 460-4295. Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

Bienes raíces

Casa Carranza. Dirección: 2929 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85017. Teléfono: (602) 443-0200. Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

Jose Campillo Realtor. Teléfono: (520) 979-2267.

Pablo Hopkins. Teléfono:(520) 271-1140

Préstamos

Cash Time. Teléfono: 602-433-4090