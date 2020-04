Lista: bancos de comida que ofrecen ayuda durante pandemia

PHOENIX- La pandemia por el coronavirus ha provocado incertidumbre económica en algunas familias del valle, las agencias gubernamentales y otras organizaciones están ofreciendo ayuda a los afectados. Telemundo Arizona estará actualizando esta lista de recursos para que las familias puedan tener acceso a alimentos.

Aquí un listado de los lugares, dirección y horarios de atención.

Agua Fria Food and Clothing Bank. Puedes llamar al (623) 932-9135. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m.

Se ofrece una caja de comida gratis para cualquiera que viva en:

Tolleson

Avondale

Buckeye

Gooodyear

Parque Litchfield

Tonopah

Requiere una identificación con foto

Si no tienes una identificación con foto, ofrecen almuerzos diarios.

Chicanos Por La Causa: Casa de Primavera

Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 12pm. Se ofrece almuerzo en complejos de apartamentos de 12 a 1 p.m. Dirección: 1617 N 45th Ave. Phoenix, AZ, 85035.

St. Mary's Food Bank. Antes de acudir puede llamar al (602) 242-3663 para conocer la ubicación más cercana a su domicilio.

Desert Manna Food Pantry. Se ofrecen cajas de comida. Se requiere identificación con foto y comprobante de domicilio en cada visita. Debe vivir dentro del área de servicio: entre McKellips Rd y Southern Ave; entre Meridian y Power Rd.

Banco de Alimentos Paradise Valley.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. Servicio solo con cita previa: llame al (602) 867-9228. Servimos a los residentes del área de asistencia del Distrito Escolar Unificado Paradise Valley (PVUSD) solamente.

Para hacer una cita, debe proporcionar el nombre y la fecha de nacimiento de todos los que recibirán alimentos.Se requiere comprobante de residencia en PVUSD para todos los adultos (mayores de 18 años) en el hogar. También se requiere una identificación con foto para la persona que recibirá la comida. Si no puede proporcionar esta información, aceptamos referencias del personal de la escuela, agencias estatales o federales y el clero.

Banco de alimentos y ropa ICM.

Dirección: 501 S 9th Avenue Phoenix, AZ 85007. La despensa de alimentos estará abierta los lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 11 de la mañana (CERRADO LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS) para distribuir solo cajas de despensa de alimentos, dependiendo de los suministros. Se distribuirán cajas de comida fuera del edificio.