La policía investiga un incidente que dejó dos hombres lesionados en Glendale

GLENDALE - La policía localizó a dos hombres heridos el sábado por la noche en la ciudad de Glendale, según el informe policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.00 p.m. cerca de 9500 W. Glendale Avenue.

A su llegada, los agentes encontraron a un hombre con una herida de bala que no ponía en peligro su vida y al segundo con una herida facial por una agresión.

Los sospechosos huyeron del lugar y se encuentran detenidos en este momento. Según la policía, el lugar y las áreas circundantes son seguros y no hay amenaza para el público.

Se sabe que el Incidente local aislado y no está relacionado de ninguna manera con el evento o festividades de la Final Four; Las personas involucradas no asistieron al evento.

Las autoridades se encuentran investigando el caso.