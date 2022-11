Cero intimidación: juez estrecha límites para vigilar las urnas en Arizona

PHOENIX — Un juez federal acordó el martes poner límites a un grupo que monitorea las urnas al aire libre en Arizona, pero dentro de un margen estrecho que no afectaría el derecho constitucional de reunión de sus miembros.

El juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Michael Liburdi, dijo que emitiría una orden de restricción temporal solicitada por la Liga de Mujeres Votantes de Arizona contra Clean Elections USA. También se aplicará a The Lions of Liberty y al equipo de preparación del condado de Yavapai, que están asociados con el grupo antigubernamental de extrema derecha Oath Keepers.

A esos grupos o a cualquier persona que trabaje con ellos se les prohibirá filmar o seguir a cualquier persona dentro de los 75 pies (23 metros) de una urna electoral o la entrada a un edificio que alberga una. Tampoco pueden hablar o gritar a las personas dentro de ese perímetro a menos que se les hable primero. Es la distancia estándar que se mantiene alrededor de los sitios de votación según la ley de Arizona, pero por lo general nunca se ha aplicado a las urnas.

La orden también prohíbe a los miembros de los grupos o agentes que trabajan en su nombre portar armas de fuego o usar chalecos antibalas dentro de los 250 pies (76 metros) de un buzón.

“Es primordial que equilibremos los derechos del acusado de participar en su actividad de la Primera Enmienda protegida constitucionalmente con el interés de los demandantes y de los votantes que emitan su voto sin acoso ni intimidación”, dijo Liburdi.

Las fuerzas del orden locales y federales se han alarmado por los informes de personas, incluidas algunas enmascaradas y armadas, que observaban las urnas las 24 horas en Maricopa, el condado más poblado de Arizona, y el condado rural de Yavapai a medida que se acercan las elecciones de medio término. Algunos votantes se han quejado y alegan intimidación después de que los observadores de casillas tomaron fotos y videos y los siguieran.

Los agentes del alguacil han brindado seguridad alrededor de los dos buzones al aire libre en el condado de Maricopa después de que un par de personas que portaban armas y vestían chalecos antibalas aparecieron en el del suburbio de Phoenix, Mesa. El otro buzón al aire libre del condado, abierto las 24 horas, se encuentra en el Centro de Elecciones y Tabulación del Condado de Maricopa, en el centro de Phoenix, que ahora está rodeado por una cerca de alambre.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, un republicano, ha pedido a los votantes que denuncien de inmediato cualquier intimidación a la policía y presenten una denuncia en su oficina. La secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, dijo la semana pasada que su oficina recibió seis casos de posible intimidación de votantes al fiscal general del estado y al Departamento de Justicia de los EEUU, así como un correo electrónico amenazante enviado al director de elecciones del estado.

La oficina del fiscal federal en Arizona prometió procesar cualquier violación de la ley federal, pero dijo que la policía local estaba en la “primera línea en los esfuerzos para garantizar que todos los votantes calificados puedan ejercer su derecho al voto sin intimidación u otros abusos electorales”.

La orden temporal emitida por Liburdi el martes tendrá una vigencia de dos semanas y la cooperación de los grupos de monitoreo “no se interpretará como una admisión de que se han involucrado en alguna de estas actividades”, agregó el juez.

Otras estipulaciones incluyen que los grupos publiquen en sus sitios web y redes sociales que no es cierto que entregar múltiples boletas es ilegal en todos los casos. Se permiten excepciones para miembros de la familia, miembros del mismo hogar y cuidadores.

Alexander Kolodin, el abogado principal de los acusados, dijo que la Liga de Mujeres Votantes de Arizona finalmente no logró cerrar por completo la misión de los monitores. Aún así, los grupos no están contentos con los límites.

“Están preocupados de no poder registrar lo que sucede dentro de los 75 pies. Es posible que hayan perdido la oportunidad de disuadir una conducta ilegal”, dijo Kolodin. “La orden de hoy puede hacer que la votación en el buzón sea un poco menos segura”.

Esta demanda se incorporó a otro caso ante Liburdi.

El viernes, el juez dijo que Arizona Alliance for Retired Americans no presentó su argumento en contra de Clean Elections USA. Un segundo demandante, Voto Latino, fue retirado del caso.

“Los acusados ​​no han hecho ninguna declaración amenazando con cometer actos de violencia ilegal contra un individuo o grupo de individuos en particular”, escribió el juez.

Liburdi concluyó que “si bien este caso ciertamente presenta serias dudas, la Corte no puede redactar una medida cautelar sin violar la Primera Enmienda”. El juez es un designado de Trump y miembro de la Sociedad Federalista, una organización legal conservadora.

Luke Cilano, miembro de la junta de Lions of Liberty, dijo que la organización había abandonado su iniciativa "Operation Drop Box" el miércoles "debido a que se agruparon con personas que no cumplen con la ley y nuestras reglas de participación".

Los Leones de la Libertad no están asociados con Clean Elections USA, dijo. Están conectados con el Equipo de Preparación del Condado de Yavapai. Pero dice que el equipo no estuvo involucrado en el monitoreo de las urnas.

Grupos similares en Estados Unidos han adoptado una película que ha sido desacreditada llamada "2000 Mulas" que afirma que a las personas se les pagó para viajar entre buzones y llenarlos con boletas electorales fraudulentas durante la elección presidencial de 2020.

No hay evidencia que respalde la noción de que una red de “mulas” de boletas asociadas a los demócratas haya conspirado para recolectar y entregar boletas en los buzones, ya sea en la votación presidencial de 2020 o en las próximas elecciones de mitad de término.