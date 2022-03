Joven narra su lucha contra del fentanilo en un centro de rehabilitación en Arizona

ARIZONA- En solo un año Dayana perdió su hogar, su empleo y terminó viviendo en las calles. Su historia es un ejemplo de que la crisis de opioides que enfrenta Arizona no da tregua.

Desde un centro de rehabilitación en el sur del estado, Dayana comparte con Telemundo Arizona la lucha frontal que se realiza en contra el fentanilo.

Lo que debes saber El fentanyl o fentanilo es un opiáceo, un fármaco potentísimo, entre 25 y 50 veces más fuerte que la heroína y entre 50 y 100 veces más que la morfina, de acuerdo con la DEA.

Según los CDC, una de las comunidades más afectadas es la latina. De acuerdo a expertos, 150 personas mueren a diario en relación a sobredosis con fentanilo y otras drogas.

En lo que va del año fiscal la Patrulla Fronteriza ha decomisado más de 4 mil kilos reportados del peligroso opioide.

“Le suplico a la gente que no hagan esto” -¿Te arrepientes? “Todos los días, lastimé a muchas personas, pero mayormente a mis hijos”.

“Es como si hay otra persona dentro de tu cuerpo y está en contra siempre, pero el otro gana”.

Dayana explicó que tras una aguda depresión ella y su esposo sólo buscaban alivio, pero el fentanilo tomó control de sus vidas.

“Te envenena tu mente, todo, todo se voltea al revés ya lo que te importaba ya no te importa, nomás te importa una cosa y eso es estar seguro de que vas a poder tener drogas y dinero para drogas”.

Y como Dayana, son decenas de personas las que acuden por ayuda cada semana a la clínica Desert Palm en Tucson.

“Si piensas que conoces al diablo, no lo conoces… y si piensas que no tienes nada lo vas a perder y vas a aprender que es no tener nada”.

Son más de 60 pacientes los que acuden al centro cada mes por recursos y evaluaciones médicas, más del 90%, según la representante de la clínica por adicción al fentanilo.