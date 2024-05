Exabogado de Trump se declara no culpable en el caso de interferencia electoral en Arizona

John Eastman, exabogado del expresidente Donald Trump, se declaró no culpable el viernes de cargos relacionados con conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Arizona.

Eastman se encuentra entre más de una docena de aliados de Trump que fueron acusados en el estado el mes pasado. Entre los acusados se encuentran también el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y el exasesor del expresidente, Boris Epshteyn.

Afuera del tribunal después de su lectura de cargos, Eastman dijo: "Por supuesto, me declaré no culpable. No tuve ninguna comunicación con los electores en Arizona, ninguna participación en ningún litigio electoral en Arizona o audiencias legislativas. Y estoy seguro que con las leyes fielmente aplicadas seré totalmente exonerado al final de este proceso".

Eastman es el primero del grupo en declararse no culpable. También es coacusado de Trump en un caso separado en Georgia, donde los fiscales alegan que el expresidente trabajó con abogados y asistentes para anular las elecciones presidenciales de 2020 allí.

Eastman también se declaró no culpable en el caso de Georgia.

A raíz de las elecciones presidenciales de 2020, Eastman supuestamente buscó anular los resultados electorales en Arizona convocando una lista alternativa de electores al colegio electoral. También participó en la elaboración de un plan para garantizar que el Congreso no certificara los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 el 6 de enero de 2021.

Eastman enfrenta repercusiones profesionales por su conducta, incluida una posible inhabilitación. En marzo, un juez de California recomendó su inhabilitación en el estado.

Se espera que la próxima semana se procesen a 10 de los acusados adicionales en el caso de Arizona.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.