El demócrata Jevin Hodge renuncia a la Cámara de Representantes tras acusación de conducta sexual inapropiada

PHOENIX – El recién nombrado representante demócrata Jevin Hodge renunció a la Cámara de Representantes de Arizona este martes, un día después de que un informe de los medios revelara que fue acusado de conducta sexual inapropiada mientras estaba en la universidad hace nueve años.

El lunes, el diario Arizona Republic informó que Hodge recibió una suspensión disciplinaria de la Universidad George Washington después de una investigación sobre las acusaciones de contacto sexual no deseado de una mujer en 2015, cuando Hodge tenía 21 años.

Hodge emitió un comunicado después de que se conoció el informe reconociendo que tuvo un encuentro con la persona que lo acusa, pero negando conducta inapropiada.

“Asumo la responsabilidad de todos mis actos y he utilizado esta experiencia para crecer como adulto, pero debo ser claro: niego rotundamente las acusaciones que se hacen en mi contra”, afirmó. El comunicado indicó que planeaba continuar sirviendo en la Cámara, pero renunció un día después.

Emitió el siguiente comunicado el martes tras presentar su dimisión:

"Today and every day, I take responsibility for my actions. I apologize now, again, to those that may have been caused pain by my actions. As a leader, I must demand more of myself.

Public service means knowing when to lead – and it also means knowing when to step aside. As I said yesterday, I unequivocally deny the allegations made against me. However, now is not my time to lead.

As a non-profit President, as a community leader, and as a member of the Arizona House of Representatives, I have always put in the work on behalf of Arizona’s families to move our state forward. That work will not change – it will only have a different home".

Hodge estuvo menos de dos meses en la Legislatura y ocupó la vacante del Distrito 8.