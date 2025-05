IRS reafirma estatus de exento de impuestos a Grand Canyon University, refutando aún más la guerra legal

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó a la Universidad de Grand Canyon (GCU) que ha reafirmado su estatus 501(c)(3) exento de impuestos como institución sin fines de lucro de Arizona, tras completar una evaluación exhaustiva de cuatro años de la institución.

La decisión se produce poco después de que el Departamento de Educación de EEUU (ED) anulara la multa propuesta de $37,700 millones por afirmaciones infundadas relacionadas con la divulgación de información de GCU en programas de doctorado, y reivindica aún más a la universidad de años de instrumentalización regulatoria y guerra legal que los funcionarios de la administración Biden habían llevado a cabo contra la universidad cristiana más grande del país.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Apreciamos enormemente el proceso exhaustivo y minucioso en el que el IRS reexaminó las estructuras de nuestras operaciones”, declaró el presidente de GCU, Brian Mueller. Fue un proceso muy detallado y colaborativo para asegurarnos de cumplir con todos los requisitos de una entidad exenta de impuestos 501(c)(3). También agradecemos la disposición del IRS para realizar una visita a las instalaciones y agradecemos la oportunidad de demostrar de primera mano el importante impacto que GCU está generando, tanto en nuestro campus como en la comunidad circundante, como institución sin fines de lucro de Arizona.

La auditoría del IRS, rutinaria para entidades que han cambiado de estatus, revisó cinco años fiscales (2014-2019) e incluyó una extensa visita in situ en la que los funcionarios entrevistaron a directivos de GCU y examinaron miles de documentos anteriores y posteriores a la transacción sin fines de lucro del 1 de julio de 2018 para garantizar que la universidad operara en todo momento dentro de los parámetros de una entidad 501(c)(3). La agencia emitió una carta de reconocimiento que indicaba: "Hemos completado la evaluación para el problema y las fechas mencionadas y la hemos cerrado sin cambios", reiterando así sus conclusiones iniciales de que GCU cumple con todos los requisitos de una organización 501(c)(3) y tiene un propósito educativo benéfico que le otorga la exención de impuestos.

Las recientes decisiones del IRS y el Departamento de Educación contrastan marcadamente con las falsas acusaciones formuladas por funcionarios del gobierno de Biden en relación con la condición de organización sin fines de lucro de GCU y las divulgaciones de sus doctorados.

En relación con el estatus de GCU como institución sin fines de lucro de Arizona exenta de impuestos 501(c)(3), todos los siguientes organismos independientes han reconocido dicho estatus o han fallado a favor de GCU:

IRS

Estado de Arizona

Comisión de Educación Superior

Junta de Educación Postsecundaria Privada de Arizona

Atletismo de la NCAA

Y, de manera importante, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso Grand Canyon University contra Cardona, que dictaminó por unanimidad en noviembre de 2024 que el Departamento de Educación (ED) carecía de la autoridad, bajo la Ley de Educación Superior, para tomar tal determinación y lo remitió al Departamento para que aplique el estándar legal correcto. GCU está cooperando con el ED en ese proceso y espera que se emita una decisión pronto. Diez miembros del Congreso de Arizona han enviado una carta bipartidista de apoyo al ED para que GCU sea una organización sin fines de lucro, dado el fallo judicial.

En relación con las divulgaciones doctorales de la GCU, todos los siguientes han refutado directamente o llegado a la conclusión contraria de las alegaciones iniciales del Departamento de Educación sobre "tergiversación sustancial", por las cuales el exsecretario de Educación Miguel Cardona declaró ante el Congreso que su intención era "cerrar" la universidad:

El Departamento de Educación de EEUU, retractándose de su alegación original, con perjuicio.

La Comisión de Educación Superior, que calificó las divulgaciones de la GCU como "sólidas y exhaustivas" en su revisión exhaustiva de 2021.

La Agencia Estatal de Aprobación de Arizona del Departamento de Asuntos de Veteranos, que no encontró "hallazgos fundamentados" en su revisión de 2024 de las divulgaciones y los procesos de la GCU.

El Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito y el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Georgia en el caso Young v. GCU, ambos refutaron alegaciones similares relacionadas con el tiempo y el costo de completar un doctorado en la GCU.

Al rescindir su multa récord, el Departamento de Educación (ED) reconoció que no ha demostrado que GCU haya violado ningún requisito del Título IV, declarando inequívocamente en una Orden de Desestimación Conjunta que "no existen hallazgos contra GCU ni contra ninguno de sus empleados, funcionarios, agentes o contratistas, y no se impone ninguna multa".

La nueva auditoría ordenada por el gobierno federal debe ser realizada por la Agencia de Aprobación del Estado de Arizona (SAA).

En una declaración al Washington Times y a otros medios el lunes, la portavoz del ED, Ellen Keast, afirmó: "A diferencia de la administración anterior, no perseguiremos ni procesaremos a las universidades por su afiliación religiosa. La administración de Trump seguirá garantizando que todas las instituciones de educación superior rindan cuentas con base en hechos, pero la aplicación de la ley por parte del departamento se hará con el propósito de servir a los estudiantes, no por sesgo político".

A pesar de las numerosas resoluciones mencionadas, la Comisión Federal de Comercio (FTC) también ha puesto en la mira a GCU. En octubre de 2021, la FTC declaró públicamente que coordinaría esfuerzos con el Departamento de Educación y el Departamento de Asuntos de Veteranos para perseguir a las escuelas con fines de lucro (solo el Departamento de Educación clasificó a la GCU en esta categoría), y posteriormente inició una de las cinco investigaciones que estas tres agencias iniciaron contra la GCU en los tres años siguientes. Posteriormente, la FTC presentó una demanda que replica las mismas afirmaciones inventadas sobre la divulgación de información de organizaciones sin fines de lucro y doctorados, que han sido refutadas, rechazadas y desestimadas repetidamente.

En marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Arizona desestimó el caso contra GCU, dictaminando que la FTC se extralimitó en su autoridad, ya que GCU no es una corporación que "opere para su propio beneficio ni el de sus miembros". Sin embargo, la demanda de la FTC continúa contra Grand Canyon Education, que presta servicios a GCU, y Mueller. Cualquier continuación de la FTC con sus acusaciones de divulgación de información a organizaciones sin fines de lucro tras el fallo del Noveno Circuito y la decisión del IRS, y las acusaciones de divulgación de información doctoral tras la desestimación de la demanda de multa de ED y las demás sentencias judiciales/de agencias, solo acentuaría aún más el ataque multiagencia iniciado bajo el gobierno de Biden para entorpecer a GCU con prolongados procedimientos legales.