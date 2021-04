Investigan casos de coronavirus en 298 inmunizados en Arizona

ARIZONA- El Departamento de Servicios de Salud (ADHS) informó este jueves que investiga contagios por coronavirus en 298 personas que han sido completamente vacunadas.

ADHS confirmó a Telemundo Arizona que hasta el momento no se han reportado muertes en personas vacunadas en el estado y reiteró que las vacunas no son 100% efectivas, pero ofrecen una protección para que las personas no enfermen o presenten síntomas de gravedad.

Resepecto a los contagios y muertes por COVID-19, autoridades reportaron 460 nuevos casos y 14 decesos. Los totales del estado aumentaron a 851,725 casos y 17.2123 muertes, según cifras oficiales.

Los datos aportados por la CDC indican que los contagios se presentaron en un 0,007% de la población vacunada.

A nivel nacional, los Centros de Prevención y Control del Enfermedades (CDC) reportaron este jueves 5,800 contagios por coronavirus entre los más de 76 millones de inmunizados.