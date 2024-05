Latinos de Arizona muestran decepción con Trump y Biden, sobre acciones en la frontera, según resultado de grupo focal de NBC News

Las encuestas muestran que los votantes latinos aseguran que el expresidente Donald Trump haría un mejor trabajo sobre seguridad en la frontera que el presidente Joe Biden. Y un nuevo grupo focal de votantes latinos en Arizona que están frustrados con los candidatos de los dos partidos principales describió por qué la frontera se ha convertido en un desastre político para Biden.

Las duras palabras de Trump sobre la frontera y las acciones que tomó como presidente no estuvieron cerca de ganar elogios unilaterales de la docena de participantes en la última serie de NBC News Deciders Focus Group, producida en colaboración con Engagious, Syracuse University y Sago. El grupo focal reclutó específicamente a participantes que se habían enfadado tanto con Biden como con Trump, un importante número de votantes indecisos.

Los participantes declararon que, desde su punto de vista, como votantes clave en un estado fronterizo fundamental, prefirieron la claridad de Trump sobre el tema en comparación con lo que muchos vieron como una lucha de Biden para controlar la inmigración y asegurar la frontera y, en términos más generales, cumplir sus promesas de campaña para 2020.

“Simplemente siento que no existe un plan claro y conciso. Simplemente hay un lío candente de: 'Oh, queremos que la gente venga, no queremos que la gente venga'”, dijo Nicole G., una mujer de 39 años de Glendale que expresó de forma negativa acerca de ambos candidatos.

En general, ocho de los 12 participantes del grupo focal dijeron que a Trump le iría mejor que a Biden en la frontera, mientras que sólo tres eligieron a Biden y uno no elegiría. El consenso entre el panel fue que la frontera seguiría siendo un tema prioritario para Trump y que, incluso si sus políticas pudieran ser duras, envió un mensaje claro a quienes intentan cruzar la frontera ilegalmente.

Las encuestas siguen sugiriendo que la inmigración se encuentra entre los principales temas para los votantes en todo el país, aunque normalmente no es un tema tan importante como la economía (dependiendo de cómo las encuestas agrupen los temas). La inmigración estuvo prácticamente vinculada con la inflación y el costo de vida entre los temas principales en la encuesta nacional de NBC News de abril.

Una encuesta de mayo realizada por The New York Times y Siena College encontró que la inmigración estaba empatada en segundo lugar con el aborto, detrás de la economía, como los temas más importantes para los votantes de Arizona al tomar su decisión de 2024.

Y una encuesta nacional de CNBC a finales de marzo encontró a Trump con una ventaja de 30 puntos entre los votantes registrados sobre la cuestión de qué candidato manejaría mejor la inmigración y la seguridad fronteriza, incluida una ventaja de 23 puntos entre los votantes latinos.

Aborto, decisión clave

Arizona tendrá más candidatos presidenciales en la boleta este otoño. Los votantes allí también decidirán si incorporan un “derecho fundamental” a la atención del aborto en la constitución estatal, en medio de una tumultuosa racha de leyes sobre el aborto en el estado.

En abril, la Corte Suprema del estado dictaminó que la prohibición casi total del aborto en Arizona que databa de 1864 todavía estaba vigente, en lugar de la prohibición de 15 semanas que se había aprobado en 2022. A principios de este mes, los legisladores de Arizona derogaron esa prohibición y, con la firma de la gobernadora Hobbs, la prohibición de 15 semanas es ahora la ley vigente. La medida electoral liderada por los votantes ampliaría esa cifra significativamente.

Pocos participantes de los grupos focales mostraron una comprensión clara de las leyes de aborto vigentes en el estado; muchos todavía creen que el aborto es ilegal en Arizona y muchos admitieron que no están seguros de cuál es realmente la ley.

Este artículo fue publicado originalmente en NBC News.