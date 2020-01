Inicia juicio por condiciones de centros de detención de migrantes en Arizona

PHOENIX — Una demanda de varios años que desafía las condiciones de detención en varias estaciones de la Patrulla Fronteriza en Arizona irá a juicio este lunes al mismo tiempo que la agencia ha sido objeto de críticas tras varias muertes de migrantes.

La demanda presentada en 2015 involucra a ocho instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Arizona, donde los abogados dicen que los migrantes se encuentran en condiciones inseguras e inhumanas.

Un mandato judicial preliminar otorgado por el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, David C.Bury, en 2016 ya exige que el Sector de Tucson proporcione esteras limpias y mantas finas a los migrantes detenidos durante más de 12 horas y les permita lavarse o limpiarse. Pero los defensores dicen que la Patrulla Fronteriza todavía retiene a los inmigrantes por períodos prolongados en condiciones sucias y heladas.

Aunque la demanda es anterior al aumento del año pasado en la llegada de inmigrantes a la frontera sur, ilustra algunos de los desafíos que se presentan cuando los migrantes son detenidos, especialmente si son niños.

Cerca de 852,000 personas, en su mayoría familias con niños, fueron detenidas el año fiscal pasado. Esto provocó alarma de una crisis en la frontera por parte de funcionarios del gobierno que buscaban frenar las cifras y las denuncias generalizadas de condiciones inferiores en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza que están diseñadas para estadías a corto plazo para adultos.

En Arizona, los inmigrantes y los defensores se han quejado durante mucho tiempo sobre las infamemente llamadas "hieleras", o cajas de hielo, donde los detenidos por la Patrulla Fronteriza son detenidos antes de ser entregados a otra agencia o deportados.

Las fotos de 2015 que fueron evidencia en el caso muestran a hombres apiñados bajo una manta de aluminio y una mujer usando un piso de concreto lleno de basura para cambiar el pañal de un bebé. Otros mostraban inodoros oxidados, papel higiénico sucio en el piso y una fuente de agua que funcionaba mal.

"Estamos hablando de garantizar que el gobierno cumpla con las normas constitucionales en lo que respecta a la detención de personas en estas instalaciones", dijo Victoria López, directora legal y de defensa de la ACLU de Arizona, una de las organizaciones que presentaron una demanda.

Los inmigrantes detenidos en el sector de Tucson pasaron un promedio de casi 54 horas bajo custodia durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre.

"El número de personas en una sala de espera dada nunca tiene la intención de crear molestias o desafíos para los detenidos, sino que está determinado por preocupaciones operativas", escribieron los abogados del gobierno en una presentación el 6 de enero. "Alimentos, agua, saneamiento, artículos de higiene, ropa de cama, atención médica, etc., no se retienen como medida punitiva, y las temperaturas de la estación no se establecen con fines punitivos ".

Se espera que el juicio demore dos semanas.