Incendio forestal provoca el cierre de la autopista 87 al sur de Payson

ARIZONA- Un incendio forestal mantiene cerrada una autopista que conecta el Valle con el este de Arizona.

El Departamento de Transporte de Arizona informó que la autopista 87 está cerrada en ambas direcciones cerca de la ruta estatal 188, a unas 15 millas al sur de Payson. El cierre se debe a un incendio forestal que arde a ambos lados de la carretera.

*CLOSURE*



State Route 87 is closed in both directions near Deer Creek. Southbound SR 87 is closed at the SR 188 junction. Northbound is closed at milepost 234.



The closure is due to a brush fire near milepost 234.



There is no estimated time to reopen the highway. pic.twitter.com/rZBXajMflL