Incautación récord de droga en Arizona: más de un millón de píldoras de fentanilo

ARIZONA- La policía de Scottsdale anunció una conferencia de prensa la incautación récord de fentanilo en el valle. La declaración se hizo en conjunto con el procurador general, Mark Brnovich y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

Durante los últimos meses, el grupo de trabajo de la DEA de Scottsdale realizó una investigación que involucraba al Cártel de Sinaloa. El jefe de policía de Scottsdale, Jeff Walther, informó que se incautaron casi 1.7 millones de píldoras de fentanilo (360 libras).

"También incluía 10 kilogramos de fentanilo en polvo y una libra de metanfetamina. El valor total estimado de las drogas que tiene frente a usted es de $ 9 millones", dijo el jefe Walther.

"Las píldoras frente a usted son la muerte. Estas drogas en esta forma son las que están impulsando nuestra crisis de opioides. No solo en Arizona, no solo en esta región, sino en todo el país … no es una droga recreativa, es muerte, y creo que eso es en lo que debemos enfocarnos ", añadió.

