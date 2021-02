Iglesia católica en Arizona modifica el miércoles de ceniza en medio de la pandemia

ARIZONA- La iglesia católica informó presentó una serie de recomendaciones para la imposición de ceniza en tiempos de pandemia.

La Agencia Católica de Informaciones (ACI) publicó las recomendaciones y el paso a paso que deben seguir fieles y curas para disminuir la probabilidad de contagio por coronavirus.

El protocolo publicado por la Santa Sede es el siguiente:

El sacerdote hace la oración para bendecir la ceniza.

El padre mezcla la ceniza con agua bendita.

El cura pronunciará solo una vez la frase de polvo eres y en polvo te convertirás, no por persona.

El sacerdote se limpiará las manos y se pondrá su tapabocas.

El cura definirá si pide a los fieles hacer una fila, conservando la distancia, para imponer la ceniza o si se acerca al puesto de cada uno.

Al momento de imponer la ceniza, el padre no podrá decir nada.

Listado de Iglesias donde se realiza la imposición de la ceniza

PHOENIX

Basílica de St Marys 231 N 3rd St, Phoenix, AZ 85004

Misa del Miércoles de Ceniza

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021

Hora: 7 a.m.

Servicio del miércoles de ceniza - Servicio de la Liturgia de la Palabra

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021

Hora: 10:00 a.m.

Misa del miércoles de Ceniza

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021

Hora: 12 PM mediodía

Transmisión en vivo por facebook

Servicio del miércoles de ceniza - Servicio de la Liturgia de la Palabra

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021

Hora: 3:00 PM

Misa del Miércoles de Ceniza

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021

Hora: 6:30 PM

Transmisión en vivo por facebook

Iglesia Católica Corpus Christi 3550 E Knox Rd, Phoenix, AZ 85044

Misa de reparto de cenizas 8:15 a.m., 7:00 p.m.

Liturgia de la Palabra con distribución de cenizas 6:30 a.m. y 12:00 p.m.

Iglesia Católica Saint Thomas The Apostle 2312 E Campbell Ave Phoenix, Arizona 85016

Misa 6:30 a.m., 8:30 a.m., 12 p.m. y 6 p.m. Todas las misas se transmitirán en vivo. Reserve un asiento aquí: https://www.signupgenius.com/go/8050548A5AA23A1FA7-feast2

Iglesia Católica Romana de San Agustín 3630 S 71st Ave Phoenix, Arizona 85033

7:00 am Misa (Bilingüe)

8:30 am Misa (en inglés)

12:00 pm Misa (Español )

6:00 pm Misa (Español)

También transmitido en vivo en la página de Facebook

Parroquia Católica de San Gregorio Phoenix 3424 N 18th Ave, Phoenix, AZ 85015

6:30 a.m. (inglés)

8:00 a.m. (inglés)

12:00 pm. (Bilingüe)

5:00 pm. (Misa en inglés)

7:00 pm. (Misa en español)

8:00 pm. (Misa en español)

Iglesia Católica San Francisco 4715 N Central Ave, Phoenix, AZ 85012

Misa con Distribución de Cenizas / Misas 6:15 am, 12:00 pm, 5:00 pm, 7:00 pm (Español).

Iglesia Católica de San Jerónimo 10815 N 35th Ave, Phoenix, AZ 85029

No es necesario reservar asiento hasta alcanzar la capacidad máxima

8:30 am Transmisión en vivo en inglés.

Iglesia Católica San Benito 16223 S 48th St, Phoenix, AZ 85048

7:00 am Misa (con distribución de cenizas, también transmitida en vivo) Cynthia Morrison

9:00 am Misa (con distribución de cenizas, también transmitida en vivo) Thomas Baumgartner

12:00 pm Servicio (Lit of the Word con distribución de cenizas, también en vivo)

5:00 pm Misa (con distribución de cenizas, también en vivo) Jason Ruiz

6:30 pm Misa (con distribución de cenizas, también transmitida en vivo) Laverne Nimsger

Iglesia católica de San Marcos 400 N 30th St, Phoenix, AZ 85008

https://dphx.org/events/

TUCSON

Iglesia Católica San Juan Evangelista 602 W Ajo Way, Tucson, AZ 85713

8:15 a.m. Inglés, 6:00 p.m. Español; 3:00 p.m Bilingüe, 4:00 p.m., Español 5:00 p.m. Inglés 8:00 p.m.

La Diócesis Católica Romana de Tucson 192 S Stone Ave, Tucson, AZ 85701

Durante cada misa cenizas comunión afuera

6:30 a.m. Inglés

8 a.m. Español

10 a.m. Inglés

12 p.m Inglés

3 p.m. Inglés

5 p.m. Español

7 p.m. Español

Parroquia de Santa Kateri Tekakwitha 507 W 29th St, Tucson, AZ 85713

Imposición de ceniza 9 a.m.

Iglesia Católica de Santa Cruz 1220 S 6th Ave, Tucson, AZ 85713

Cenizas distribuidas en todas las misas y liturgias

9 a.m. patio de la iglesia

12:00 y 3 p.m.

Parroquia de Nuestra Señora de Fátima 1950 Irvington Pl, Tucson, AZ 85746



7 a.m. Inglés

8 a.m. Español

9 a.m. Inglés

10 a.m. Español

11 a.m. Inglés

12 p.m. Español

2 p.m. Inglés

3 p.m. Español

4 p.m. Inglés

5 p.m. Inglés

7 p.m. Inglés y español

NOGALES

Parroquia Católica Romana del Sagrado Corazón de Jesús 272 North Rodriguez Street, Nogales, Arizona 85621-2616

6:30 a.m. - inglés

8:30 a.m. - Inglés - Misa escolar

12:10 p.m. - Inglés

3:30 pm. - Español - Estacionamiento

5:30 pm. - Español - Estacionamiento

Iglesia San Felipe de Jesus

Miércoles, jueves y viernes: 8:00 a.m. Misa presencial 10:00 a.m., misa virtual, misa presencial 6 p.m.

DOUGLAS

Iglesia Católica de San Lucas 1211 E 15th St, Douglas, AZ 85607

7 a.m. Inglés

4 p.m. Inglés

Parroquia de la Inmaculada Concepción. 928 C Ave, Douglas, AZ 85607

9 a.m. Español

6 p.m. Español

Parroquia de St Bernard 2308 N Mc Kinley St, Pirtleville, AZ 85626

8 a.m. Español