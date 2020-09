Demanda a la ciudad de Tempe por $2.5 millones por presunto abuso policial

Un hombre negro presentó un reclamo de $ 2.5 millones el miércoles contra la ciudad de Tempe, Arizona, luego de que un oficial de policía lo retuvo a punta de pistola mientras buscaba a un sospechoso blanco en un hotel.

The Arizona Republic informó que el reclamo, precursor de una demanda, fue presentado por el empleado del hotel Trevonyae Cumpian a raíz de su detención el 29 de agosto por el oficial de policía de Tempe, Ronald Kerzaya.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron que Kerzaya respondió al hotel Hawthorn Suites por reportes que involucraban a un hombre blanco armado.

Mientras buscaba al hombre, según muestran las imágenes, Kerzaya sujetó a Cumpian, que trabaja como empleado de recepción, a punta de pistola a pesar de que Cumpian no coincidía con la descripción del sospechoso. Kerzaya no bajó su arma hasta que confirmara que el hombre era un empleado del hotel.

Luego se le puede ver apuntando con su arma a otros tres mientras busca al sospechoso, quien finalmente no fue encontrado.

El reclamo exige que Kerzaya, quien debe ser trasladado a un puesto administrativo en espera de una investigación, sea dado de baja debido a su "abuso flagrante y continuo hacia los hombres negros".

Nikki Ripley, portavoz de la ciudad, dijo a The Associated Press que la ciudad aún no ha recibido el reclamo de Cumpian.

El departamento de policía dijo anteriormente que su revisión inicial muestra que el encuentro no fue manejado con el profesionalismo o el respeto que se espera de sus oficiales. Se está realizando una investigación interna.

Kerzaya y el departamento fueron atacados por un incidente de 2019 en el que Kerzaya usó una pistola paralizante contra Ivaughn Oakry, quien sostenía a su hijo de 1 año en su propia casa.

El reclamo busca $ 2.5 millones por trauma emocional y terapia relacionada.

El reclamo también alega un encubrimiento por parte del departamento para mantener callada la conducta pasada de Kerzaya. Los abogados dijeron que los funcionarios intentaron evitar proporcionar el número de placa del oficial y, cuando lo hicieron, proporcionaron el segundo nombre de Kerzaya, Aaron, en lugar de Ronald. Más tarde proporcionaron su nombre completo y Cumpian descubrió rápidamente que Kerzaya estaba en el centro de una demanda por fuerza excesiva presentada por Oakry.

El departamento apoyó a Kerzaya y los otros oficiales involucrados luego del incidente de Oakry. Una investigación determinó que sus acciones estaban dentro de la política y Kerzaya se sometió a un reentrenamiento obligatorio en comunicación de contacto, tácticas de defensa y técnicas mejoradas de desescalada.