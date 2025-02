Hobbs veta proyecto de ley de reforma electoral del Partido Republicano

PHOENIX- La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó este martes un proyecto de ley de reforma electoral destinado a acelerar los resultados el día de las elecciones, a través de una carta expresó que la propuesta privaría de sus derechos a los votantes elegibles,

“Esta legislación pone fin de manera efectiva a la Lista Activa de Votación Anticipada, algo que no tiene nada que ver con resultados electorales más rápidos, sino que priva de sus derechos a los votantes al agregar pasos adicionales para los cientos de miles de votantes de Arizona que prefieren votar por correo. Hacer que sea menos conveniente votar es algo que he dicho constantemente que no puedo apoyar".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

"Los arizonenses confían en que trabajemos juntos y pongamos sus derechos por delante de cualquier agenda partidista”, escribió Hobbs en su carta de veto enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Steve Montenegro.

La propuesta eliminaría la entrega de boletas anticipadas el día de las elecciones, a las que los funcionarios electorales han culpado por el recuento de votos que lleva tanto tiempo en el estado.