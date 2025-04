Hobbs pausa la firma de proyectos de ley hasta que se aprueben las protecciones para las personas con discapacidad

PHOENIX- La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció el jueves que no firmará ningún proyecto de ley nuevo hasta que la legislatura apruebe las protecciones para los arizonenses con discapacidad.

La gobernadora Hobbs afirma que el futuro de la División de Discapacidades del Desarrollo de Arizona (DDD) es incierto debido a las enormes deficiencias presupuestarias. Se espera que el programa se quede sin fondos para finales de mes.

Debido a este problema presupuestario, la gobernadora Hobbs afirmó que cualquier proyecto de ley que no esté ya en su despacho será vetado. Un portavoz de la oficina de la gobernadora afirmó que actuará sobre los proyectos de ley que ya están en su despacho en los próximos días.

It’s shameful that a few, extreme Republican legislators are holding funding for Arizonans with disabilities hostage to their political theater.



Business as usual cannot continue until Arizonans with developmental disabilities and their caregivers have the certainty they need.