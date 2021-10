Halloween en Arizona: una lista de eventos para cada edad

ARIZONA- Aquí está nuestra lista de eventos espeluznantes para niños y adultos que ocurren en Arizona. Para agregar un evento a esta lista, envíe los detalles por correo electrónico a telemundoarizona@nbcuni.com.

Phoenix

Desert Botanical Garden. Encuentra vistas extrañas, trucos divertidos y criaturas curiosas. Niños, si se atreven, vengan vestidos con su mejor traje de Halloween. Para más información aquí.

Spooky Science at Arizona Science Center. Spooky Science regresa al Arizona Science Center. Desde actividades espeluznantes hasta bichos espeluznantes, celebre Halloween con demostraciones y actividades espantosamente divertidas que inspiran, educan y entretienen a personas de todas las edades sobre la ciencia de Halloween. Para más información puedes llamar al (602) 716-2000 o aquí.

Pumpkin Palooza. El evento se realiza el 28 de octubre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Dirección: N. 1st Street E. Moreland Street Phoenix, AZ. Para más información puedes llamar al (623) 777-1755 o aquí.

HALLOWEEN BASH El evento se realiza del viernes 29 de octubre al domingo 31 de octubre con bandas en vivo y DJ durante todo el fin de semana. Luckys Indoor Outdoor está ubicado en 817 N. 2nd St., Phoenix, y puedes llamar al (602) 975-8156 para obtener más información.

Disco Brunch at Kahvi Coffee + Cafe El evento se realiza el 30 de octubre en Kähvi Coffee + Cafe está ubicado en 214 E. Roosevelt St. y se puede llamar al (602) 283-4062 para obtener más información.

Tricks, a Halloween Drag Show. El evento se lleva a cabo el 31 de octubre en Stacy's @ Melrose ubicado en el 4343 N. Seventh Ave. Phoenix, AZ. Horario: 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Tours fantasma en el teatro del Orpheum. Phoenix Ghost Tours ofrecerá recorridos de una hora por el Orpheum. Al explorar lugares normalmente fuera del alcance del público, los visitantes obtendrán detalles históricamente precisos del Orpheum y las historias de esos espíritus continúan visitando el teatro. El evento se realiza del 22 al 31 de octubre a las 6 p.m. Dirección: 203 W. Adams St. Phoenix, AZ. Para más información haz clic aquí.

Casa embrujada de Mount Mayhem. Los actores de miedo de Mount Mayhem están preparados para mostrarte tus miedos y fobias más íntimos, tanto si eres consciente de que los tienes o no. El evento se realiza el 22 de octubre en el 1740 E Purdue Ave Phoenix, AZ de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. Para más informes visita la página web.

Ghosts & Goodies at The Shops at Norterra. Prepárate para un día espeluznante de diversión en la celebración de Halloween de The Shops at Norterra, Ghosts & Goodies. El evento, que se llevará a cabo el viernes 29 de octubre de 6 a 8 p.m., presenta concursos de disfraces para todas las edades, música, juegos, manualidades, premios y mucho más. Para más información aquí.

Glendale

La ciudad organiza un evento de Halloween el 29 de octubre de 6 a 9 p.m. Para más información haz clic aquí.

Goodyear

La ciudad organiza el festival de otoño. El evento se realiza el 30 de octubre de 5 p.m. a 9 p.m. en Goodyear Ballpark. Habrá varias actividades como casas inflables, concurso de disfraces y un huerto de calabazas.

Scottsdale

PUMPKIN NIGHTS #ATTHEPRINCESS. Diviértase esta temporada de otoño y únase a este evento en uno de los festivales de otoño favoritos de Scottsdale. Para más información aquí.

BOO & BREW. En el evento en su cuarta edición puedes disfrutar bebidas y música en vivo el 23 de octubre de 2 p.m. a 7 p.m. Para más información puedes llamar al (480) 270-8123 o aquí.

Tempe

Trick-or-Treat in Downtown Tempe! Fantasmas, duendes y princesas de todas las edades vienen a 6th Street Park en el centro de Tempe para divertirse en Halloween no tan espeluznante. El evento se realiza el 24 de octubre a 2 p.m. a 5 p.m. Más detalles del evento aquí.

Eventos de Dia de los Muertos

Día de los Muertos Festival. Mesa Arts Center se complace en celebrar el Día de los Muertos con un evento anual creado en colaboración con la comunidad. El Día de los Muertos es una celebración del arte y la cultura latinoamericana relacionada con la festividad mexicana del Día de los Muertos. El evento anual gratuito ofrece una variedad de funciones, actuaciones y más para celebrar los recuerdos de los difuntos. Para más información puedes llamar al (480) 644-6500 o en este enlace.

EL MIKIZTLI DIA DE LOS MUERTOS PHOENIX FESTIVAL contará con música, danza, presentaciones de máscaras, actividades artísticas para niños. Este festival es un evento artístico único y emocionante que mantiene a las familias conectadas con su herencia cultural y tradiciones. El evento se realiza el 24 de octubre en Steele Indian School Park de 1 pm. a 7 p.m. Para más información en este enlace.

TUCSON Y EL SUR DE ARIZONA

Funciones de teatro en el “embrujado” hotel Congress. Las sesiones teatrales de estilo victoriano en el embrujado Hotel Congress se realizan en la única habitación del tercer piso que sobrevivió al incendio de 1934. Los eventos se llevan a cabo jueves, viernes y sábados de octubre, son cuatro espectáculos por noche. 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m. y 9:30 p.m.

Terrror in the Corn! Es considerada uno de los eventos muy atractivos para Halloween en Tucson. Se trata de un campo de maíz aterrador y totalmente envolvente. Terror In the Corn cierra a la medianoche. Se recomienda llegar temprano y tener disponible al menos dos horas para explorar la experiencia completa. Para información sobre horarios, ubicación y boletos haz clic aquí.

Sonoita Fairgrounds Community Halloween Party. El evento se realiza en el recinto Ferial de Sonoita el 29 de octubre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Hay concurso de disfraces, regalos, casa embrujada y mucho más. Para información sobre horarios, ubicación y boletos haz clic aquí.

Slaughterhouse Tucson. La antigua planta empacadora de carne cuenta con cinco áreas embrujadas llamadas Boiler Room, Cirque du Slay, City Meats, The Apocalypse y Voodoo Bayou. Asiste si te atreves. Para información sobre horarios, ubicación y boletos haz clic aquí.

Marana Pumpkin Patch & Farm Festival. El huerto de calabazas tiene 50 acres de calabazas de cosecha propia para explorar. La entrada incluye un paseo en carreta hasta el huerto de calabazas, un paseo en tren tractor, acceso a dos laberintos de maíz, acceso a Jumping Pillow para niños y muchas más actividades para toda la familia. Los visitantes pueden asistir hasta el 31 de octubre.

Sierra Vista Elks Haunted house. La casa embrujada regresa para 2021 en Sierra Vista Elks Lodge. Fechas de la casa encantada: viernes y sábado, 22 y 23 de octubre a partir de las 6:30 p.m. a las 10:30 p.m., viernes y sábado, 29 y 30 de octubre a partir de las 6:30 p.m. a las 10:30 p.m., y el domingo de Halloween 31 de octubre a partir de las 6:30 p.m. a 9:30 p.m. Todas las ganancias se destinarán a Peach's Pantry, una despensa de alimentos que ofrece las comidas necesarias los fines de semana para los niños en el programa de almuerzos escolares. Para información sobre horarios, ubicación y boletos haz clic aquí.

Life Under the Oaks Lavender Witch Festival. Disfruta de las temperaturas frescas y un brebaje de brujas en Lavender Farm! ¡Decora tu sombrero de bruja o haz una escoba de bruja! Los boletos deben comprarse con anticipación. Para más información haz clic aquí.

Helldorado Days in Tombstone. Un evento de Halloween con temáticadel viejo oeste en Tombstone. El evento se realiza del 15 al 17 de octubre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., todos los días presenta a pistoleros, vaqueros, música e incluso más actividades divertidas para los niños. Para más información haz clic aquí.

Haunted Hayride at Steam Pump Ranch. Este divertido y espeluznante paseo en carruaje es una gran adición a la temporada de Halloween. Visita playov.com para conocer las fechas y los horarios.

Halloween Spooktacular. Este evento familiar ofrece juegos gratis y paseos en carruaje. El spooktacular se lleva a cabo el viernes 29 de octubre, de 5 a 8 p.m. en el Centro Comunitario de Oro Valley.

Boo at the Zoo 2021. Reid Park Zoo tiene preparadas cuatro noches espeluznantes de diversión familiar con princesas, superhéroes y personajes inspirados en películas y libros de cuentos. La entrada incluye la Zona del Festival de Otoño de Rancho Sahuaraita con música, laberinto, huerto de calabazas. Nota: este es un evento nocturno. El eventp tendrá lugar del 21 al 24 de octubre, de 6 p.m. a 8:30 p.m ..