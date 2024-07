Extraditan a EE. UU. a Rodrigo Páez Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero y presunto líder del Cártel de Caborca

Lo que debes saber Rodrigo Páez Quintero es requerido por la Corte Federal para el Distrito de Arizona, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Paz Quintero fue detenido en Zapopan, Jalisco en abril de 2023.

Conocido como ‘El R’, ‘El Lito’ o ‘El Mario’, es sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos del país, fundador del Cártel de Guadalajara y el Cártel de Caborca.

CIUDAD DE MÉXICO- México extraditó el domingo a Estados Unidos a Rodrigo Páez Quintero, presunto líder de un cártel del narcotráfico del noroeste mexicano y sobrino del notorio capo Rafael Caro Quintero, que fue apresado hace dos años.

Páez Quintero, alias “El R”, fue entregado a agentes estadounidenses en el aeropuerto de la ciudad central de Toluca, en cumplimiento a una solicitud de una corte federal en Arizona que lo requiere para procesarlo por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, informó a The Associated Press un agente federal, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar.

Según la Fiscalía General de la República en México, de 2017 a 2019 Páez Quintero fue uno de los líderes del cártel de Caborca, una organización de tráfico de drogas que operaba en la localidad noroccidental de Caborca, en el estado de Sonora, y dirigió y supervisó actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Páez Quintero fue arrestado en abril del 2023 en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, nueve meses después de la captura de su tío Rafael Caro Quintero. Este último fue detenido durante un operativo en San Simón, un municipio de la sierra del estado norteño de Sinaloa, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial y de regresar a la vida delictiva.

En marzo del año pasado, las autoridades mexicanas extraditaron a Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes, alias “El Fierro”, también sobrino y guardaespaldas de Caro Quintero. “El Fierro”, que fue capturado en enero del 2020, estaba acusado de asociación delictuosa, portación de armas y delitos contra la salud, ya que se le consideraba responsable de fabricar y distribuir marihuana, heroína y metanfetaminas de México a territorio estadounidense.