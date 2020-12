Sentencian a expolítico de Arizona a 6 años de prisión por organizar adopciones ilegales

PHOENIX - Un expolítico de Arizona que admitió ejecutar un plan de adopción ilegal en tres estados que involucra a mujeres de las Islas Marshall fue sentenciado en Arkansas a seis años en una prisión federal.

Fue la primero de las tres sentencias que enfrentará por organizar adopciones prohibidas por un pacto internacional.

Paul Petersen, un republicano que se desempeñó como asesor del área metropolitana de Phoenix durante seis años y también trabajó como abogado de adopción, pagó ilegalmente a mujeres de la nación insular del Pacífico para que vinieran a Estados Unidos a entregar a sus bebés en al menos 70 casos de adopciones en Arizona, Utah y Arkansas, señalaron los fiscales.

A los ciudadanos de las Islas Marshall se les ha prohibido viajar a Estados Unidos con fines de adopción desde 2003 y los fiscales dijeron que el plan de Petersen duró tres años.

El juez Timothy Brooks, quien impuso la sentencia desde Fayetteville, Arkansas, dijo que Petersen abusó de su posición como abogado al engañar o instruir a otros para que mintieran a los tribunales en adopciones que no hubieran sido aprobadas si se les hubiera dicho la verdad.

El juez dijo que Petersen convirtió lo que deberían ser ocasiones de adopción alegres en "una empresa de venta de bebés". También describió la práctica de adopción de Petersen como un "sustento criminal" y dijo que estafó a los contribuyentes al mismo tiempo que fue elegido para servirlos.

Lynwood Jennet fue acusada de ayudar a Petersen a facilitar la operación de adopción ilegal, que se descubrió en octubre.

Brooks rechazó las afirmaciones de Petersen de que inicialmente pensó que estaba actuando dentro de los límites de la ley, pero luego se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era ilegal.

"Sabías que mentir y hacer estas declaraciones falsas a los funcionarios de inmigración y los tribunales estatales estaba mal", dijo Brooks, quien le dio a Petersen dos años más de prisión de lo que recomendaban las pautas de sentencia.

Al comparecer por videoconferencia, Petersen le dijo al juez que sus acciones en el caso de Arkansas no eran indicativos de quién es él como persona y ofreció una disculpa a las madres biológicas que se sintieron irrespetadas por el trato que les dio.

Petersen dijo que estaba horrorizado al saber que los subordinados que no nombró durante la audiencia habían maltratado a las madres biológicas, aunque afirmó que no lo sabía en ese momento y no lo toleraba.

“Asumo la responsabilidad por mi falta de supervisión”, dijo Petersen.

Petersen, quien anteriormente se declaró culpable de conspirar para cometer tráfico de personas en Arkansas, enfrenta una sentencia el próximo mes por condenas en Utah y Arizona.

Los fiscales federales han dicho que el extasador, responsable de determinar el valor de las propiedades en el condado que abarca Phoenix, defraudó a los tribunales estatales, violó un pacto de adopción internacional y se aprovechó de las madres y las familias adoptivas para su propio beneficio. El dinero que Petersen ganó con el plan de adopción ayudó a pagar su lujoso estilo de vida, incluidos viajes caros, autos de lujo y múltiples residencias, dijeron los fiscales.

Los fiscales dijeron que les quitaron los pasaportes a algunas madres biológicas para evitar que salieran de Estados Unidos y que las amenazaron con arrestarlas si intentaban dar marcha atrás en las adopciones.

Está programado que sea sentenciado el 22 de enero en Phoenix por presentar solicitudes falsas al sistema Medicaid de Arizona para que las madres pudieran recibir cobertura médica financiada por el estado, aunque sabía que no vivían en el estado, y por proporcionar documentos a un tribunal de menores del condado que contenía información falsa. Petersen ha dicho que desde entonces ha reembolsado al estado $ 670,000 en costos de atención médica por más de $ 800,000 que los fiscales citaron en su acusación.

Su sentencia en Utah por tráfico de personas y otras condenas está programada para el 20 de enero.

Anteriormente en su vida, Petersen, quien es miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, había completado una misión de proselitismo en las Islas Marshall, una colección de atolones e islas en el Pacífico oriental.

Renunció como asesor del condado de Maricopa en enero en medio de la presión de otros funcionarios del condado para que dimitiera.

Petersen ha dicho que llevó a cabo cientos de adopciones legales después de descubrir un nicho en la localización de hogares para niños vulnerables de las Islas Marshall y ayudando a madres necesitadas que querían una vida familiar más estable para sus hijos.

Petersen, en una carta al juez de Arkansas dijo que ahora está avergonzado.

Algunas familias cuyas adopciones fueron manejadas por Petersen escribieron cartas al juez en apoyo del ex asesor.